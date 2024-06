Algérie: Le jeune expert en relations internationales, Dr Slimane BOUAMRIOUN en lice pour la présidentielle du 07 septembre prochain

À trois mois de l'élection présidentielle algérienne du 07 septembre prochain, un profil pointu émerge du lot. Dr Slimane BOUAMRIOUN, expert en relations internationales joue son baroud d'honneur et compte incarner la troisième voie royale d'un champ politique fragmenté. EXCLUSIF

A 45 ans, l'expert algérien en Relations Internationales, membre fondateur de l'ordre des Experts et consultants pour le développement de l'Afrique (ODECA), Dr Slimane BOUAMRIOUN est dans les cordes de la prochaine élection présidentielle algérienne prévue du 07 septembre 2024. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique ce lundi, sa candidature sous la bannière des » Indépendants » a été retenue par les instances de son mouvement. Figure emblématique en Algérie de la communauté des experts et sur la scène continentale, en sa qualité de membre fondateur de l'ODECA (Ordre Africain des Experts et Comptables), Dr Slimane BOUAMRIOUN passe à la vitesse supérieure.

Sa candidature, fruit de longues discussions entre les professionnels de son secteur de prédilection sur le plan national et international, bouleverse les »codes classiques » de la hiérarchie du système politique algérien, conservée de tous les temps par des hauts dignitaires civils et militaires du régime. Fragmenté ces dernières années, le paysage politique algérien devra compter désormais avec l'irruption au devant de la scène du jeune expert Dr Slimane, qui rêve urbi orbi de caresser la fonction présidentielle.

%

Selon plusieurs témoignages recueillis par Confidentiel Afrique, il a les atouts d'y parvenir et les cartes en main. Bon nombre de personnalités de renom de la communauté des experts du continent ont fait le déplacement d'Alger dont le nigérien Dr Aboubakary Moukimou, qui s'est réjoui de ce »pari audacieux » de la part de son confrère, réputé pour son expertise pointue et sa riche carrière dans le plaidoyer de l'Agenda ODECA.

Prise très au sérieux par les acteurs du champ politique algérien, sa candidature pourrait incarner une troisième voie royale aux jeunes leaders, jusqu'ici aphones et qui ont une envie inouïe de libérer leurs énergies.

Ce samedi 08 juin 2024, le président algérien a convoqué le corps électoral pour les élections présidentielles prévues pour le 07 septembre 2024 en Algérie et dans la diaspora. A trois mois des élections présidentielles algériennes, les paris sont ouverts d'autant plus que de sérieux profils, du côté de la société civile et du monde de la finance, commencent à émerger.