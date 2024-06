Angola: Des engins explosifs démolis à Nzeto

Mbanza Kongo — Vingt-trois engins explosifs non explosés ont été démolis, le week-end dernier, dans la municipalité de Nzeto, province de Zaïre, par la 10ème Brigade de Déminage de la Maison Militaire du Président de la République.

Parmi le matériel de guerre de différents calibres détruit, on compte trois projectiles RPG-7, deux projectiles de canon B-10, quatre projectiles de mortier de 32 mm, une grenade Castrol, trois grenades à main de type F-1, six munitions ZU-23 et trois armes à feu de type AKM obsolètes.

Les engins explosifs susmentionnés ont été découverts et retirés de janvier à mai de cette année dans les communes de Kinzau et Musserra, respectivement dans les municipalités de Tomboco et de Nzeto.

L'acte de démolition s'est déroulé en présence du commandant de la 10e Brigade de Déminage de la Maison Militaire du Président de la République, le capitaine Noé Paulo Ricardo.

La municipalité de Nzeto est située à 230 km de la ville de Mbanza Kongo, capitale de la province de Zaïre.