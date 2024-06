Angola: Les élèves du pays passent lundi les examens nationaux

Luanda — Plus de 140 mille élèves de 6e, 9e et 12e année des écoles publiques et privées du pays commencent lundi, jusqu'à vendredi, la 2e phase des examens nationaux, a déclaré le directeur général de l'Institut national d'évaluation et de développement de l'éducation (INADE), Disala André.

Le ministère de l'Éducation (MED) met en oeuvre les examens nationaux de manière expérimentale et progressive depuis l'année scolaire 2021/22.

S'adressant au quotidien Jornal de Angola, il a déclaré que les tests avaient été distribués dans les 18 provinces et que les enseignants sélectionnés pour les accompagner s'étaient tous rendus dans les lieux définis.

Dans cette phase des examens nationaux, les élèves de 6ème année passeront des examens en portugais, mathématiques, sciences naturelles, histoire et géographie.

Les élèves de 9e année, quant à eux, seront évalués dans des épreuves de langue portugaise, de mathématiques, de biologie, de physique, d'histoire et de géographie, les mêmes matières qui seront utilisées pour évaluer les élèves de 12e année.

Conformément au règlement du ministère de l'Éducation, les épreuves se dérouleront dans des centres d'examen et dureront 90 minutes pour la 6e année et 120 minutes pour les 9e et 12e années.