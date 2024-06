Angola: Le pays et le Tadjikistan préparent un mémorandum de consultations politiques

Luanda — L'Angola et le Tadjikistan sont en train de préparer la signature d'un mémorandum de consultations politiques, a déclaré dimanche, l'ambassadeur angolais dans ce pays asiatique, Augusto Cunha.

Selon le diplomate, le document pourrait être signé en marge de la Conférence de Douchanbé, à laquelle participe la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, si les parties en conviennent, afin d'entamer réellement la coopération entre les deux pays.

"Le Tadjikistan faisait partie de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques et, lors de sa désintégration, il est devenu un pays indépendant. Nous avions un accord de coopération avec l'Union soviétique, signé juste après l'indépendance nationale, et avec cette désintégration, il était nécessaire de le revoir avec le Tadjikistan", a-t-il souligné.

En ce qui concerne les Angolais vivant au Tadjikistan, l'ambassadeur, qui vit à Moscou, a déclaré qu'il n'y a pas d'archives actuelles, mais que dans le passé, certains citoyens ont étudié en Union soviétique.

Le diplomate a indiqué qu'il y avait 1.200 étudiants en Russie.

La conférence de Douchanbé sera divisée en trois sections principales.

La première comprend des forums thématiques par région : "Forum africain de l'eau", "Forum des glaciers" et "Forum de l'eau en Asie centrale", ainsi qu'un forum sur la science et la technologie et le secteur privé.

%

Le deuxième jour est réservé à l'ouverture de la session plénière, dont la toile de fond est un dialogue interactif axé sur la mise en oeuvre de la décennie d'action pour l'eau et les résultats de la conférence de l'ONU sur l'eau de 2023.

Il sera soutenu par des thèmes tels que "L'eau pour la santé : l'accès à l'hygiène, y compris les droits de l'homme à l'eau potable et à l'assainissement" et "L'eau pour le développement durable : la valorisation de l'eau, le lien entre l'eau, l'énergie et l'alimentation et le développement économique et urbain durable".

Le troisième jour est réservé aux thèmes suivants : "L'eau pour le climat, la résilience et l'environnement : de la source à la mer, la biodiversité, le climat, la résilience et la réduction des risques de catastrophe (RRC)" et "L'eau pour la coopération : coopération transfrontalière et internationale dans le domaine de l'eau, coopération interinstitutionnelle".