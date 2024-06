Congo-Brazzaville: Dialogue intergénérationnel - Les jeunes plaident pour la mise en place d'une cagnotte de solidarité

La dynamique « Po na ekolo » a clos, le 9 juin à Brazzaville, son dialogue intergénérationnel décentralisé. Parmi les résolutions adoptées à l'issue des travaux, les participants ont recommandé au gouvernement de lancer une cagnotte nationale de solidarité destinée à financer les startups des jeunes.

Des centaines de jeunes venus de tous les coins de Brazzaville et d'ailleurs ont pris part aux assises présidées par le coordonnateur général de Po na ekolo, Digne Elvis Tsalissan Okombi. Le dialogue intergénérationnel s'est tenu sur le thème : « L'éco système national face à l'implémentation des projets et initiatives : emploi, auto-emploi et insertion ».

Deux jours durant, les jeunes ont suivi neuf communications animées par des experts en matière d'employabilité. Des thématiques leur ayant permis de changer la perception des choses en matière de l'auto-employabilité afin de bien cibler et orienter leurs projets socioéconomiques.

Parmi les neuf thématiques développées à cet effet, on peut citer, entres autres, « La résilience » ; « Du salariat à l'entrepreneuriat : les défis de la reconversion »; « Etre agriculteur au Congo, l'expérience de l'Eco ferme de Kamou » ; « Comprendre l'écosystème national sur l'entrepreneuriat » et « Les réformes dans le processus de création des entreprises au Congo ».

%

A l'issue des travaux, les jeunes ont pris une résolution spéciale. Ils demandent au Premier ministre, chef du gouvernement, de lancer une cagnotte nationale destinée à financer leurs projets économiques.

« Le dialogue intergénérationnel décentralisé recommande au Premier ministre, chef du gouvernement, de mobiliser la solidarité nationale par le lancement d'une cagnotte nationale de solidarité pour le financement des projets et l'employabilité des jeunes. Cette cagnotte pourra être alimentée pendant une année sur la période allant d'août 2024 à 2025 par 10% prélevés sur le revenu des compatriotes bénéficiant d'émoluments mensuels de plus d'un million FCFA », relève le communiqué final des travaux.

Les fonds collectés, précise le communiqué, seront mis à la disposition des organes techniques existants comme le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, et le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, qui s'en chargeront de l'octroi auprès des jeunes porteurs de projets.

Un appel à projets lancé

Pour concrétiser cette vision, le coordonnateur général de la dynamique « Po na ekolo », Digne Elvis Tsalissan Okombi, a lancé, trois jours avant l'ouverture du dialogue intergénérationnel décentralisé, un appel à projets.

La démarche consiste à donner l'opportunité aux jeunes ayant une idée, aussi vague soit- elle, de la constituer en projet afin de se lancer dans un processus d'incubation et d'impulsion. L'initiative vise à soutenir les jeunes qui vont bénéficier d'un appui technique et d' un accompagnement dans la réalisation des projets. C'est une alternative pour résorber la question de l'emploi des jeunes au Congo.