Maroc: La session ordinaire de l'examen du baccalauréat se déroule dans de 'bonnes conditions' à Casa-Anfa

Casablanca — La session ordinaire de l'examen national unifié du baccalauréat au titre de la session de juin 2024 se déroule dans de "bonnes conditions" au niveau de la préfecture d'arrondissement Casablanca-Anfa, selon la Direction provinciale du ministère de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports.

Comme partout dans le Royaume, les épreuves de la session ordinaire de l'examen du baccalauréat au titre de la session de juin de cette année ont débuté lundi dans l'ensemble des centres de Casablanca.

Dans tout particulièrement la préfecture d'Arrondissement de Casablanca-Anfa, les centres ont accueilli 5.600 candidats, toutes filières confondues, issus de l'enseignement public et privé, outre les candidats libres au nombre de 600.

Et dans un but de proximité, ladite Direction a ouvert 12 centres d'examen dans les trois arrondissements relevant de la préfecture à savoir Anfa, Sidi Belyout et Maarif, couvrant toutes les filières, outre celles du baccalauréat international (option anglais) et les Arts appliqués.

Dans une déclaration à la MAP recueillie dans le centre d'examen au lycée Al Khansaa, la Directrice provinciale du ministère de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports à Casa-Anfa, Bouchra Aarif, a assuré que les examens se déroulent dans de "bonnes conditions" dans tous les centres relevant de la Direction.

Une organisation réglée comme du papier à musique grâce à la coordination supervisée par l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de la région de Casablanca-Anfa ainsi que les mesures sécuritaires prises avec l'appui effectif de la préfecture de police du Grand Casablanca sur le plan de la sécurisation de l'opération de remise des copies et l'accompagnement des responsables des centres d'examen, a-t-elle indiqué.

%

Par ailleurs, elle a précisé que le centre basé au lycée Al Khansaa est réservé aux filières littéraires, techniques et arts appliqués ainsi que les candidats malvoyants, sept sur un total de 17 dans l'ensemble des centres relevant de la Direction, avec des sujets en braille et des accompagnateurs volontaires et ayant un niveau d'instruction inférieur aux candidats, étant scolarisés dans le tronc commun.

Et d'ajouter que sa Direction a reçu plus de 70 demandes pour la deuxième année du Baccalauréat concernant les candidats en situation de handicap, lesquels bénéficient, au cas par cas, d'un accompagnateur, d'un temps additionnel ou encore d'une adaptation des sujets.

Mme Aarif a fait savoir aussi que la préparation de cet examen crucial dans le parcours scolaire a débuté en mai dernier à l'appui notamment de cours de soutien et de séances de révision et d'accompagnement pédagogique dans l'ensemble des établissements basés dans la préfecture de Casa-Anfa, outre des sessions de coaching.

A noter que les smartphones et autres gadgets électroniques sont formellement interdits dès le franchissement du portail dudit centre et ce, pour éviter la triche.

Le nombre des candidats qui passent leur Bac au titre de cette session du 10 au 13 juin au niveau de la région de Casablanca-Settat se chiffre s'élève à 104.993 élèves.