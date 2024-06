Ile Maurice: Me Roshan Santokhee suspendu

On se doutait que l'assistant Directeur des poursuites publiques (DPP) allait se présenter comme candidat lors des prochaines législatives. C'est son droit, bien entendu.

Mais de là à se manifester dans une réunion politique du Mouvement socialiste militant (MSM) au no 6 (Grand Baie-Poudre d'Or), c'est un pas qu'il ne fallait pas franchir. Le 23 mai, l'express relatait sa participation à un déjeuner organisé par le conseil du village et destiné aux personnes du troisième âge, à Fond-du-Sac, le dimanche d'avant, aux côtés de ministres.

Le DPP avait tout de suite réagi, et peu convaincu par les explications de son assistant avait alerté la Judicial and Legal Service Commission (JLSC). Shakeel Mohamed avait par la suite aussi rapporté cette présence déplacée du Senior Counsel Santokhee à une «fonction» politique. La JLSC vient de trancher en suspendant Roshan Santokhee, le temps qu'une enquête soit diligentée sur ce cas sensible. Pour rappel, l'avocat en question aurait plaidé qu'il pensait participer à un événement social et non politique. Visiblement, cela n'aurait pas convaincu la JLSC.

Roshan Santokhee n'est pas un simple avocat. On a tous été témoins de son intelligence lors de la demande de liberté provisoire de la part de Bruneau Laurette au tribunal de Moka, où l'avocat du DPP avait croisé le fer avec Shakeel Mohamed, qui n'est pas non plus un avocat comme les autres. On a aussi pu y voir la ténacité de Santokhee et son refus de se laisser intimider. Même si certains pensent qu'il se montrait un peu trop hargneux - on se souvient de ses incessantes Objection, Your Honour -, d'autres pensent qu'il ne faisait que ce qui est attendu d'un avocat de la poursuite.

Or, malgré sa perspicacité et pugnacité, Roshan Santokhee s'est mêlé à la politique au no 6. Peut-être qu'il ne pensait pas qu'une photo serait prise et publiée... En attendant l'enquête, il se pourrait, nous dit-on, que Santokhee démissionne du bureau du DPP pour se présenter comme candidat du MSM. Ce qu'il aurait dû faire avant, pas après, de labourer le terrain. L'autre question qui turlupine plus d'un : qui l'avait invité ou lui a donné des assurances ? Nous n'avons pas pu entrer en contact avec Me Roshan Santokhee.