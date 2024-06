Ile Maurice: Des incertitudes dans plusieurs circonscriptions

La liste des candidats de l'alliance Parti travailliste-Mouvement militant mauricien-Nouveaux Démocrates (PTrMMM-ND) n'est pas finalisée. D'après nos renseignements, il reste une dizaine de circonscriptions où il y a des incertitudes.

Cependant, un cadre de cette alliance nous a fait comprendre que Navin Ramgoolam, le leader du PTr, et celui du MMM, Paul Bérenger, multiplient les rencontres pour arrêter une liste des candidats. De plus, avec le départ du Parti mauricien socialdémocrate de cette alliance, les Mauves auront 22 investitures, le PTr gardera ses 35 tickets et le ND aura trois candidats.

À titre d'exemple, le troisième candidat de la circonscription no 1, Port-Louis-Ouest- Grande-Rivière-Nord-Ouest, n'a pas été confirmé. Alexandre Laridon a la cote auprès du PTr, mais le ticket pourrait également être cédé à Jasmine Toulouse. Cette ancienne candidate du MMM dans la circonscription no 14, Savanne-Rivière-Noire, est également annoncée dans la circonscription no 4, Port-Louis-Nord-Montagne-Longue, et au no 12, Mahébourg-Plaine-Magnien. Deux candidats sont pratiquement confirmés au no 4. Ils sont Neelkanth Dulloo et Ludovic Caserne. À Mahébourg-Plaine-Magnien, le MMM hésite entre Tony Apollon et Jasmine Toulouse.

Il semblerait que rien n'ait encore été finalisé dans la circonscription no 16, Vacoas-Floréal. Il est fort possible que Stéphanie Anquetil doive migrer vers une autre circonscription. Au no 19, Stanley-Rose-Hill, le colistier de Paul Bérenger et de Deven Nagalingum n'est pas encore connu, mais ce sera un candidat ou une candidate du PTr. Dans le Nord, plus particulièrement dans la circonscription no 6, Grand-Baie-Poudre-d'or, il est dit que les trois candidats seront du PTr, dont la fille d'un ancien ministre, alors qu'il y a quelque temps, il était question que le MMM ait placé un de ses membres dans cette circonscription.

Cette situation incertaine embarrasse beaucoup de candidats confirmés, apprend-on. Les électeurs leur demandent qui seront leurs colistiers lorsqu'ils font des exercices de porte-à-porte ou durant des réunions les circonscriptions. Ils estiment qu'il faudra finaliser cette liste afin d'éviter un «2-1» lors des élections générales.