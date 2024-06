Afrique de l'Ouest: BRVM - Début de semaine baissier pour toutes les activités du marché

En ce début de semaine du 10 juin 2024, toutes les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), ont enregistré une baisse.

A l'issue de la séance de cotation de ce lundi 10 juin 2024, la valeur des transactions a ainsi fortement chuté, passant de 1,165 milliard FCFA ce vendredi 7 juin 2024 à 309,904 milliards FCFA ce lundi 10 juin 2024.

De son côté, la capitalisation boursière du marché des actions enregistre une baisse de 16,798 milliards se situant à 8 395,439 milliards de FCFA contre 8 412,347 milliards FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 871 millions, se situant à 10 290,838 milliards FCFA contre 10 291,709 milliards FCFA le vendredi 7 juin 2024.

Les indices sont tous en baisse. C'est ainsi que l'indice BRVM Composite a cédé 0,20% à 225,67 points contre 226,12 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une baisse de 0,35% à 112,50 points contre 112,90 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige s'est replié de 0,70% à 107,72 points contre 108,48 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sitab Côte d'Ivoire (plus 7,07% à 7 495 FCFA), ETI Togo (plus 6,25% à 17 FCFA), SOGC Côte d'Ivoire (plus 6,04% à 3 600 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 4,00% à 10 400 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (plus 1,03% à 20 505 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Oragroup Togo (moins 7,29% à 1 845 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 1,97% à 11 175 FCFA), Total Sénégal (moins 1,92% à 2 300 FCFA), AGL Ex Bolloré Côte d'Ivoire (moins 1,82% à 1 350 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 1,09% à 2 275 FCFA).