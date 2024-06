Afrique: Nous sommes prêts à contrer le Cameroun - Pedro Gonçalves

Luanda — L'équipe du Cameroun préfère le contact physique, est rapide et tire à longue distance, et c'est sur cette base que l'Angola a préparé le match du mardi, à 20 heures, pour le groupe D, de qualification pour la Coupe du monde 2026, aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon l'entraîneur de la sélection angolaise, Pedro Gonçalves, qui s'exprimait ce lundi, à Luanda, lors de la conférence de presse sur le duel, son équipe est dotée de tactiques pour contourner son adversaire et répondre par des attaques décisives.

Mais, il s'est dit être conscient du jeu difficile qu'impose l'adversaire, compte tenu de sa qualité, il reste toutefois confiant à son équipe, malgré le niveau de l'expérience du Cameroun.

Il s'agissait d'un match très difficile, mais le fait de jouer à domicile, au stade 11 de Novembro, pourrait s'avérer avantageux grâce au soutien du public, a déclaré Pedro Gonçalves.

À son tour, le milieu de terrain Show, du club israélien Maccabi Haifa, a déclaré que le nombre de buts, bien qu'important, la priorité sera le triomphe et l'obtention obligatoire de trois points.

L'équipe est très motivée, a-t-il confié, car le désir de gagner est évident, afin de se qualifier pour la deuxième participation de l'Angola à la phase finale de la Coupe du Monde, après celle de l'Allemagne en 2026.

%

Au classement, l'Angola occupe la troisième place avec cinq points, contre sept du Cameroun, en tête du groupe D.

La Libye, avec sept points, occupe la deuxième place. Le Cap-Vert est quatrième, avec quatre points, Maurice cinquième, avec un point, par contre Eswatini est sixième, sans point.

Le continent africain disposera de neuf places qualificatives directes au tournoi mondial élargi à 48 équipes, et la CAF a décidé d'adopter un format de neuf groupes, dans lesquels seul le vainqueur se qualifie pour le Championnat du monde, contre cinq places jusqu'alors.

Les quatre meilleurs finalistes des groupes vont s'affronter dans un tournoi de repêchage de la CAF, en novembre 2025, et les vainqueurs de cette compétition participeront au tournoi de repêchage de la FIFA, en mars 2026, ouvrant ainsi la possibilité d'une dixième place continentale.

Le tournoi de repêchage implique six équipes pour départager les deux dernières places du Championnat du Monde. Les six équipes seront une de chaque confédération, sauf l'Europe, et une autre de la confédération du pays hôte (CONCACAF).