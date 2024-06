Afrique: Journée d'échanges sur les Titres souverains - La deuxième édition prévue le 26 juin prochain à Lomé

Umoa-Titres annonce la tenue de la deuxième édition de la Journée d'échanges sur les Titres souverains (Jts), qui se déroulera le 26 juin 2024 à Lomé au Togo.

« Institué comme un complément des Rencontres des Marchés des titres publics (Remtp), cet événement est destiné à approfondir avec les parties prenantes du Marché des Titres publics (Mtp), certains enjeux cruciaux pour le hisser au niveau des meilleurs standards en matière de pratiques de marché », informe umoa-Titres dans un communiqué de presse.

La même source rappelle que la première édition de la Jts, tenue le 8 novembre 2023 à Abidjan, Côte d'Ivoire, avait réuni plus d'une centaine d'experts et d'investisseurs de renom autour du thème « Diversification de la base des investisseurs : Une gamme de services adaptés aux besoins de la clientèle et au développement du marché financier de l'Uemoa ». Cet événement, marqué par des présentations enrichissantes, un panel interactif, et des sessions de master class s'est révélée être un franc succès.

Fort de la réussite de cette première journée, Umoa-Titres souhaite aller encore plus loin pour cette deuxième édition, qui est axée essentiellement sur les problématiques du marché secondaire et constitue, une occasion exceptionnelle d'échanges entre les différentes parties prenantes du Mtp. C'est également un cadre propice pour les acteurs afin de mieux appréhender d'une part, les bénéfices et la valeur ajoutée d'un marché secondaire dynamique et profond ; et d'autre part, la valeur et l'importance du rôle des infrastructures de marchés dans le développement du marché secondaire des Titres publics.

Cette deuxième édition de la Jts se déroulera suivant un programme riche et varié, incluant des présentations sur le marché secondaire des Titres Publics de l'Uemoa, des panels de haut niveau sur la dynamisation de ce marché , des sessions de master class sur le Pricing des produits 'fixed income' et la démonstration en direct de la plateforme de cotation et négociation des instruments financiers dans l'Umoa en cours de mise en place par Umoa-Titres sans oublier des opportunités de réseautage pour favoriser les échanges entre les participants.

Les inscriptions sont désormais ouvertes et peuvent être effectuées via le site officiel www.jts-umoa.org de l'événement. Umoa-Titres invite tous les acteurs du marché financier régional, en particulier les intermédiaires habilités à participer à cet événement pour contribuer au développement du marché secondaire.

Umoa-Titres, institution publique régionale, joue un rôle crucial dans l'émission et la gestion des titres publics des États membres de l'Uemoa. En organisant la Jts, Umoa-Titres s'engage à promouvoir le développement, l'efficacité et la transparence du Marché des titres publics.