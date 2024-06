Angola: La vice-présidente de la République visite le plus grand barrage d'Asie centrale

Luanda — La vice-présidente de la République d'Angola, Esperança da Costa, a visité lundi, au Tadjikistan, le barrage hydroélectrique de Nourek, le plus grand d'Asie centrale, produisant 10 à 11 milliards de mégawatts (KWh) d'électricité par an.

Sur place, Esperança da Costa a reçu des informations sur l'infrastructure énergétique, avec une capacité de production de trois mille mégawatts.

Le barrage est situé à 100 kilomètres de la capitale Douchanbé et a été construit en 1961. Il est actuellement en cours de modernisation pour atteindre 3 375 MW d'énergie, soit 375 de plus que la production actuelle.

Esperança da Costa est dans ce pays d'Asie centrale pour participer, au nom du Président de la République, à la 3ème Conférence internationale de haut niveau sur la Décennie internationale d'action « L'eau pour le développement durable » 2018-2028.

En ce sens, la vice-présidente interviendra mardi lors de la session plénière de cet événement qui réunit, entre autres, des représentants de haut niveau des États membres de l'Organisation des Nations unies (ONU), à Douchanbé.

La conférence de Dushanbe, qui a débuté aujourd'hui, comprend trois parties principales. La première comprend des forums thématiques par région, à savoir le « Forum africain de l'eau », le « Forum des glaciers » et le « Forum de l'eau d'Asie centrale », ainsi qu'un Forum sur la science et la technologie et le secteur privé.

Le deuxième jour est réservé à la session plénière d'ouverture, dont la toile de fond est un dialogue interactif axé sur la mise en oeuvre de la décennie d'action pour l'eau et les résultats de la conférence de l'ONU sur l'eau de 2023.

Le troisième jour est réservé aux questions de « l'eau pour le climat, la résilience et l'environnement : de la source à la mer, la biodiversité, le climat, la résilience et la réduction des risques de catastrophe (RRC) » et « l'eau pour la coopération : la coopération transfrontalière et internationale dans le domaine de l'eau, la coopération intersectorielle, y compris la coopération dans le domaine de la science et de l'eau, dans l'ensemble de l'Agenda 2030 ».