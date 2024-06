Afrique: Eliminatoires Mondial 2026 - Battu par le Bénin, mais où est passé le Nigeria ?

Le vice-champion d'Afrique, qui n'avait pas encore gagné depuis le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, s'est incliné face au Bénin (1-2) pour la quatrième journée ce lundi 10 juin. Les Super Eagles sont avant-derniers de leur groupe.

Quatre matchs sans victoire et surtout une dernière défaite face au Bénin (1-2) qui fait mal. Un revers devant le voisin et face à son ex-sélectionneur Gernot Rohr. Le Nigeria peut légitimement se déclarer en crise après quatre mauvaises journées dans les éliminatoires du Mondial 2026. Où est donc passé le beau finaliste de la dernière CAN ? Le géant aux six participations au Mondial ?

Nul doute que la crise qui a accompagné la fin de contrat du sélectionneur finaliste, José Peseiro, et l'arrivée tardive du nouveau patron, George Finidi, n'a pas aidé les Super Eagles. Le nouvel entraîneur (ex-adjoint), qui a débarqué il y a un peu plus d'un mois, n'a visiblement pas eu le temps de remettre sur pied le triple champion d'Afrique. Pour ne rien arranger, le Nigeria a dû se passer de son attaquant et leader offensif, Victor Osimhen, blessé et forfait pour les 3e et 4e journées des éliminatoires.

Renversés...

Mais avec Ademola Lookman, qui a remporté la Ligue Europa avec l'Atalanta Bergame, Victor Boniface, champion d'Allemagne avec Leverkusen, ainsi que des joueurs comme le Milanais Samuel Chukwueze ou le Niçois Terem Moffi, le Nigeria avait sans doute les moyens de faire mieux face au Bénin, ont dû penser les supporters. Surtout quand Raphael Onyedika ouvre le score pour les Super Eagles dans un stade Félicia d'Abidjan où s'est exilé le Bénin qui n'a pas de stade homologué par la Fifa.

Mais les hommes de Finidi vont être renversés par les Guépards avant la fin de la première période avec l'égalisation de Jodel Dossou (37e), suivi du but victorieux de Steve Mounié (45+3).

Avec cette défaite, le Nigeria est désormais 5e de la poule C, à quatre points du nouveau leader, le... Bénin. À six journées et 16 mois de la fin des éliminatoires, tout reste possible évidemment, mais il faudra vite se réveiller pour voir les Amériques en 2026.