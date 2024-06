Cameroun: Lydie Yabeko en immersion avec les RH d'Intelcia Cameroun

La riche expérience de la journaliste, partagée dans le cadre de la 2ème saison de mise en oeuvre de la plateforme d'échanges, de communication et de partage avec les collaboratrices d'Intelcia Cameroun.

Désormais une tradition durant le mois de mars chez Intelcia Cameroun, après le succès des échanges de l'an dernier, l'Outsourceur a renouvelé l'expérience durant le mois de Mars 2024, 4 séances d'échanges d'une moyenne de 10h environ qui valent des années de formation. Ces rendez-vous du vendredi après-midi ont sûrement inspiré certaines employées d'Intelcia Cameroun.

Une initiative unique en son genre au Cameroun en particulier et en Afrique Subsaharienne en général qui a la volonté d'émuler la femme et lui offrir des perspectives. Elle est restée dans le cadre du respect d'un engagement pris par le staff vis-à-vis de ses collaboratrices. Intelcia célèbre la Journée Internationale de la Femme autrement. Inspirer et motiver les intelciennes à travers des key speakers, entrepreneures ou corporate women, retenues pour partager à travers des échanges, leur parcours atypique et leur expérience.

C'est ainsi que le vendredi 22 Mars 2024, Lydie YABEKO, la journaliste camerounaise qui compte plus de 20 ans d'expérience sur 4 continents dans l'industrie des médias et de la communication (Audiovisuel, Relations publiques, Evènementiel) a partagé sa riche expérience avec certains employés d'Intelcia sur le site de Douala.

La diplômée en Histoire de l'Art qui comprend et maîtrise parfaitement le domaine des industries culturelles et créatives dans lesquelles elle ne cesse jamais de s'impliquer, a raconté l'histoire vivante du début de sa carrière à la radio et à la télévision auprès des divers grands Groupes médias au Canada jusqu'à son expérience professionnelle actuelle en passant par son retour au Cameroun en 2009 et la création de sa propre agence de Communication.

La séance de discussion entre femmes au départ et avec les hommes aussi par la suite a permis à cette passionnée de sport de promouvoir les vertus de l'exercice physique et du bien-être qui contribuent inéluctablement au succès dans la vie professionnelle. Son expérience d'inconditionnelle de fitness, de danseuse de haut niveau, de pratiquante de boxe, cross-fit, motos sportives et ping-pong ont su forger sa culture de la gagne qui doit être l'ADN des téléconseillères Intelcia.

Son expertise qui l'a conduite de 2021 à 2024 comme Rédactrice en Chef de l'émission « Avant-Première » diffusée dans 27 pays africains sur les ondes de Canal + International, en plus de ses chroniques et ses reportages sur le petit écran ont permis des échanges nourris, profonds et passionnés. Une belle opportunité de partager les différents accrocs que les femmes rencontrent durant leur parcours, mais également des astuces qui ont fait leurs preuves dans leur tentative de rester productive en tout temps au Travail.

Une des valeurs d'Intelcia le « We Care » s'est donc une fois de plus matérialisée au mois de mars dédié à la femme. A la sortie des questions-Réponses nourries, chaque intelcienne présente découvre et retient que seuls : la volonté, la persévérance, la détermination et l'acharnement conduisent au succès professionnel. Comme tout est construction mentale, psychologique et physique, la mise en pratique des conseils et astuces reçus sera un viatique pour les intelciennes qui sauront les mettre en pratique.