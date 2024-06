Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 Juin 2024

Malawi : Mauvais temps - Intenses recherches pour retrouver l'avion du vice-président toujours porté disparu

D'intenses recherches sont en cours mardi au Malawi pour retrouver l'avion militaire qui transportait le vice-président du pays, et a disparu des radars la veille après avoir échoué à atterrir. « Je sais qu'il s'agit d'une situation déchirante (...) mais je tiens à vous assurer que je n'écarte aucun moyen disponible pour retrouver cet avion et que je m'accroche à l'espoir que nous trouverons des survivants », a déclaré le président, Lazarus Chakwera, dans un message télévisé à la nation lundi dans la nuit. L'ancienne Première dame du Malawi, Shanil Dzimbiri (Muluzi), était également à bord. « À l'arrivée à Mzuzu, le pilote n'a pas pu atterrir en raison d'une mauvaise visibilité due au mauvais temps, et les autorités aériennes ont conseillé à l'avion de retourner à Lilongwe, mais les autorités ont rapidement perdu le contact avec l'appareil », a relaté le président.Lundi soir, dans cette zone, des soldats fouillaient à pied et à la lumière de lampes torches la forêt de Chikangawa, où selon des témoignages non confirmés à ce stade des témoins ont vu s'écraser un avion, ont rapporté des médias locaux.( Source : Tv5)

Sénégal : Secteur de la presse- Vives réactions après les propos du Premier ministre Ousmane Sonko

Au Sénégal, les réactions sont vives après le discours du Premier ministre Ousmane Sonko devant le mouvement des jeunes de son parti, dimanche 9 juin. Le chef du Pastef a fait le tour des dossiers prioritaires du pouvoir sans d’annonces concrètes, mais une nouvelle fois, le Premier ministre a promis que ceux qui ont dépensé les deniers publics seraient poursuivis, accusant entre autres les entreprises de presse. Acteurs de l’opposition, mais aussi magistrats et directeurs des entreprises de presse. Tour à tour, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko a visé ces acteurs. « Ceux qui ont pillé les deniers publics vont payer », a-t-il dit à plusieurs reprises, allant jusqu’à accuser les entreprises de presse qui ont une dette fiscale vis-à-vis de l’État de détournement de fonds. (Source : Rfi)

Gabon : Assemblée nationale - Une résolution pour une enquête parlementaire sur l’acquisition de la nationalité adoptée

L'Assemblée nationale du Gabon a officiellement adopté une résolution concernant la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur l'acquisition de la nationalité gabonaise au cours des 14 dernières années, a-t-on appris. L'initiative de l'Assemblée nationale intervient dans un contexte marqué par les débats passionnés autour de la question de la naturalisation, amplifiés depuis le coup d'État d'août 2023. Une majorité de Gabonais expriment le désir d'un durcissement des conditions de naturalisation, comme en témoignent les recommandations émises lors des assises d'Angondjé. La résolution a été adoptée lors d'une séance plénière, où 72 députés ont voté, avec seulement 3 votes contre. (Source : alibreville.com)

Mali : Tension sociale - La libération de Hamadoun Bah met fin à une crise nationale

Ce mouvement de grève a rapidement pris une ampleur nationale avec le soutien de nombreux syndicats professionnels et de la plus grande centrale du pays.La libération de Hamadoun Bah, secrétaire général du SYNABEF (Syndicat des banques, assurances, établissements financiers, microfinance, entreprises pétrolières et commerce), par le procureur général du pôle économique et financier le lundi 10 juin 2024, a mis fin à une crise nationale au Mali. Hamadoun Bah avait été inculpé de « faux et usage de faux » et placé en détention en fin de semaine dernière, ce qui avait déclenché une grève massive des membres du SYNABEF. (Source : Apa)

Madagascar : Assemblée Nationale - Le vote de la loi de finances rectificative suscite des polémiques

Le lundi 10 juin 2024, les quelques députés malgaches présents à l’Assemblée nationale ont voté en 30 minutes, à l’unanimité et sans amendement, le projet de loi de finances rectificative. Un texte pourtant hautement explosif et intrigant par ses coupes budgétaires tous azimuts et qui avait été présenté par le gouvernement aux députés vendredi 7 juin seulement. À Madagascar, sur les 151 députés que compte l’Assemblée, ils étaient 64 à être présents ce lundi pour le vote. Le fort taux d’absentéisme a été expliqué en partie par un conflit d’agenda : au moment du vote, les députés candidats à leur réélection étaient nombreux à ficeler in extremis leur dossier de requête à déposer avant 15 heures le même jour, auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Dans l’assistance, des pro-régime, mais aussi quelques opposants. Tous pourtant ont voté à l’unanimité le texte, de manière expéditive et sans débat, alors qu’ils avaient 30 jours pour pouvoir l’étudier, de quoi décevoir une fois encore la société civile, qui s'attendait comme chaque année à plus d’analyse de la part des élus. (Source : Rfi)

Rdc : Commémoration de la guerre de 6 jours à Kisangani- La justice transitionnelle recommandée

La justice transitionnelle a été recommandée lundi afin de mettre fin à l’impunité lors de la 24 ème commémoration de la guerre de six jours à Kisangani, organisée par la société civile dans le chef-lieu de la Tshopo (nord-est de la République démocratique du Congo). (Source : Acp)

Niger : Crise Bénin - Niger- La société civile et les syndicats nigériens accusent Patrice Talon

Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp) peut compter sur le soutien de la société civile et des syndicats dans son bras de fer avec Cotonou. Ils s'en prennent au président du Bénin et l'accusent de vouloir déstabiliser leur pays en complicité avec des puissances étrangères. Selon leurs dires, Patrice Talon porterait avec Paris un projet de déstabilisation du Niger.Les syndicats et les organisations de la société rejoignent ainsi les autorités contre le Bénin. Les deux pays sont divisés dans un dossier de fermeture de frontière terrestre qui s'est par la suite étendu au projet Pipeline. En effet, le Niger, malgré la levée des sanctions de la Cédéao qui ont suivi le coup d'Etat de juillet 2023, a gardé sa frontière fermée. Le Bénin, quant à lui, n'a pas tardé à lever les barrières pour rétablir la circulation vers le Niger. (Source : Afriquesur7)

Cote d’Ivoire : Tricherie aux examens à grand tirage - Un chef de gang mis aux arrêts

Pendant les périodes des examens de fin d'année, des personnes malintentionnées organisent la tricherie via les réseaux sociaux. C’est le cas de K.A.L. pris en flagrant délit et conduit au parquet pour fraude à l’examen et publication de données à caractère personnel en bande organisée sur Internet. En collaboration avec le Laboratoire de criminalistique numérique (Lcn), la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité a mené des investigations qui ont conduit à l'arrestation de K.A.L. Les personnes intéressées intègrent alors un groupe whatsapp et versent une partie de la somme convenue. Le solde devrait être reversé après la proclamation des résultats. (Source : fratmat.info)

Burkina Faso : Éliminatoires Coupe du Monde 2026 - Les Étalons tenus en échec par la Sierra Leone

Pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Burkina Faso a croisé le fer avec la Sierra Leone ce lundi 10 juin 2024. Une rencontre qui s’est soldée sur le score de 2 buts partout. L’objectif était clair pour Brama Traoré et ses hommes, repartir avec les trois points pour consolider les positions, d’autant plus que l’Égypte a fait un match nul dans l’après- midi. D’entrée en jeu, les Etalons l’ont compris. Ils ont rapidement mis le pied sur le ballon face à une équipe de la Serra Leone qui a joué bloc-bas. Ils ont très tôt multiplié les actions. Dès la troisième minute, la première grosse frayeur à été créée. Une frappe qui part sur la barre transversale des buts adverses. Le 11 national a continué à inquiéter ses adversaires du jour. (Source : Brukina 24)