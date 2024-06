Afrique de l'Ouest: 112e session de la Conférence internationale du travail - Les pays de l'AES partagent leurs expériences

En marge des activités de la conférence internationale du travail, les ministres en charge de la question des pays de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) et leurs délégations ont eu une séance de travail, le 9 juin 2024, autour des points et axes importants qui guident les actions des gouvernements du Mali, du Burkina et du Niger.

La séance de travail a réuni les ministres maliens de l'Entreprenariat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, madame Aminata Bagayoko/ Traoré, du Travail et de la Fonction publique et du Dialogue social, monsieur Fassoum Coulibaly, la ministre de la Fonction publique du Travail et de l'Emploi du Niger, madame Aissatou Abdoulaye Tondi, et le ministre burkinabè de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, monsieur Bassolma Bazié. Les trois pays ont salué la collaboration entre leurs Etats et partagé ensemble les visions de leurs pays respectifs en matière de développement.

« Au Mali aujourd'hui, nous avons trois principes fondamentaux qui guident l'action gouvernementale, c'est le respect de la souveraineté, le choix souverain du peuple et la défense des intérêts de la personne », a expliqué la ministre en charge de l'entreprenariat du Mali, qui ajoute que pour la mise en oeuvre de ces trois principes, son département, travaille sur « la promotion de l'éco système entrepreneurial, le renforcement des entreprises, le capital humain notamment à travers la formation professionnelle ».

Le ministre d'Etat Bassolma Bazié a, quant à lui, rappelé l'importance et la qualité de l'unité qui existent entre les trois pays. « Nous avons intérêt à faire en sorte que le lien se renforce. Nous avons déjà montré au niveau international que nous sommes capables de nous assumer », a déclaré le ministre burkinabè. Il est également revenu sur les axes autour duquel, le Burkina Faso déroule son agenda.

Il s'agit de la bataille pour la libération du territoire national et la consolidation de la sécurité, la gestion de la crise humanitaire, la refondation de l'Etat, et enfin la réconciliation et la cohésion nationale. Les ministres de l'AES ont aussi rappelé les grands chantiers des trois pays qui se résument essentiellement à la « création de la confédération des Etats du Sahel, à travers une vision partagée de nos chefs d'Etat, qui veulent aujourd'hui aller non seulement sur le volet défense, diplomatie mais également sur le volet développement », a affirmé madame Aminata Bagayoko/ Traoré.

La séance de travail entre les délégations des pays de l'AES avait aussi pour but de « voir comment renforcer la coopération entre les différents centres de formations professionnelles en vue de consolider les acquis », a expliqué la ministre malienne avant d'inviter ses homologues du Burkina Faso et du Niger, à la IVe édition du Salon de l'ingénierie, de la transparence et de l'apprentissage au mois de juillet à Bamako.