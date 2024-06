Afrique Australe: La SADC souhaite disposer d'instruments juridiques efficaces pour atteindre ses objectifs

Luanda — La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) souhaite disposer d'instruments juridiques efficaces pour atteindre ses objectifs, comme l'ont recommandé les ministres de la Justice et les procureurs généraux de la région.

Selon la directrice du Cabinet de la Coopération du ministère de la Justice et des Droits de l'homme, Dilma Chuva, il s'agit de l'un des résultats attendus de la réunion du Comité des ministres de la Justice et des procureurs généraux de la SADC, qui a débuté lundi à Luanda avec des réunions préliminaires d'experts.

S'adressant à la presse en marge de la réunion virtuelle, elle a expliqué que, parmi les différents objectifs, on attend de ce groupe, qui se réunira jusqu'au 14 de ce mois, qu'il fasse une recommandation en ce sens au Conseil des ministres et au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC.

On espère que les ministres de la justice et les procureurs généraux contribueront à la définition de politiques visant à assurer le développement et la croissance économique dans la région méridionale, ainsi que les autres objectifs de la Communauté.

Après cette réunion, a-t-elle poursuivi, il est également prévu que le Conseil des ministres et le Sommet des chefs d'État et de gouvernement examinent, approuvent, adoptent et signent des instruments juridiques pour la définition de politiques globales, en vue de la mise en oeuvre des matrices de l'Organisation.

La réunion est présidée par le ministre angolais de la Justice et des Droits de l'homme, Marcy Cláudio Lopes, car l'Angola a assumé la présidence tournante de l'Organisation en 2023.

Cette rencontre, a-t-elle précise, prévoit deux sessions, à savoir la réunion des hauts fonctionnaires chargés des affaires juridiques, du 10 au 13 juin, et la réunion des ministres de la Justice et des procureurs généraux, prévue le 14 juin.

Au cours de ces quatre jours, le projet d'accord portant création de l'UNIVISA du tourisme de la SADC, le projet d'accord modifiant le traité de la SADC afin de reconnaître la double troïka comme une structure de l'organisation et le projet de déclaration sur la protection des personnes atteintes d'albinisme seront discutés et analysés.