Angola: Le Port de Luanda dispose de 800 millions de kwanzas pour la responsabilité sociale

Luanda — Huit cents millions de kwanzas, c'est le montant mis à disposition par le Port de Luanda pour soutenir la mise en oeuvre, cette année, du projet de responsabilité sociale et de durabilité « Ekanda », a annoncé lundi l'administrateur exécutif de l'institution, João Fernandes.

Intervenant au lancement du programme "Responsabilité sociale et durabilité du port de Luanda - Une vision du futur et pour l'avenir", le responsable a expliqué que les candidats doivent soumettre leurs projets sociaux et durables avant le 17 juillet. Les projets seront financés au cours de l'exercice 2024, a-t-il ajouté.

Selon João Fernandes, l'un des objectifs est de sensibiliser et d'impliquer les citoyens dans les programmes et actions sociaux tels que l'éducation et la santé, en vue de contribuer au bien-être des populations et à l'environnement.

Les parties intéressées doivent présenter leurs projets à travers le programme d'initiative « Projovem », sur le site www.portoluanda.co.ao/programa-projovem.

Concernant la performance financière du Port de Luanda, il a déclaré que l'entreprise est rentable, mais n'a pas fourni de chiffres.

A l'occasion, la directrice du département de responsabilité sociale et conformité du Port de Luanda, Aurora dos Santos, a précisé que le projet Ekanda repose sur trois piliers, à savoir la durabilité, l'environnement et la sensibilisation.

Dans ce sens, elle a souligné la gestion des déchets à travers l'Eco-ponto, la station d'épuration des eaux usées industrielles et domestiques, l'utilisation de panneaux solaires et la sous-station électrique, comme quelques mesures adoptées par le Port de Luanda, dans le cadre de la responsabilité durable.

Le mot Ekanda, qui donne le titre au projet social du port de Luanda, vient de la langue nationale Kimbundu et signifie en portugais nation.

Le programme « Projovem » vise à augmenter le niveau d'éducation des jeunes âgés de 18 à 29 ans, sachant lire et écrire et n'ayant pas conclu l'enseignement primaire. Le programme vise également la formation professionnelle des jeunes et adultes et le développement d'actions communautaires.