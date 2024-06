Congo-Kinshasa: Le Gouvernement Suminwa attendu ce mardi à l'Assemblée Nationale

La Première ministre Judith Suminwa est attendu, ce mardi 11 juin, à l'Assemblée nationale avec toute son équipe gouvernementale de 54 membres.

Elle s'y rendra, accompagnée de ses collaborateurs, pour présenter et de défendre le programme d'actions de son Gouvernement pour le quinquennat 2024-2028.

Si Judith Suminwa obtient l'aval de l'organe délibérant, son Gouvernement sera investi et va directement entrer en fonction.

Ce programme d'actions est, dans son essence, la matérialisation de la vision politique du président de la République qui découle de son programme électoral 2024-2028 intitulé : « Allons-y » unité, sécurité, prospérité.

Estimé à plus au moins 92 milliards USD pour les 5 prochaines années, soit plus au moins 18 milliards USD par an, ce programme vise à matérialiser les six promesses du chef de l'état.

Il s'agit de créer plus d'emplois, protéger et renforcer le pouvoir d'achat des Congolais, pacifier le pays et mieux protéger la population, construire une économie plus diversifiée et plus compétitive, assurer plus d'accès aux services sociaux de base comme l'enseignement, les soins de santé, l'eau et l'électricité ainsi que renforcer l'efficacité des services publics.

Toutes ces actions seront guidées par quatre principes directeurs, à savoir :la réhabilitation du citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité et du sentiment de fierté nationale, la promotion du dialogue, comme instrument clé pour la consolidation de la paix et de la cohésion nationale et la participation citoyenne.

%

Le Gouvernement Suminwa devra en outre aider la RDC à réussir sa transition vers une société à haute intensité technologique, en allouant des ressources publiques avec efficacité et équité.

La Première ministre avait déposé son programme samedi dernier auprès du président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe qui l'a immédiatement distribué aux députés en vue de faciliter le débat général.

Nommée le 1er avril dernier, Judith Suminwa attend le feu vert de l'Assemblée nationale pour prendre ses fonctions.