Angola: La construction de la Basilique de Muxima avance à un bon rythme

Luanda — Le recteur du Sanctuaire de l'Immaculée Conception, le Père Vicente Pinto de Melo, a assuré lundi que la construction de la Basilique de Nossa Senhora da Muxima, dans le village du même nom, avançait à un bon rythme.

Se confiant à la presse, au sortir d'une rencontre avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale (Parlement), Américo Cunonoca, le prélat a fait savoir que le projet de construction de la Basilique de Muxima se déroule comme prévu.

"Nous suivons depuis la pose de la première pierre, malgré quelques désagréments, c'est à un bon rythme et espérons que les travaux seront terminés dans les délais. C'est toujours une victoire pour le pays et pour la ville de Muxima".

Avec le premier vice-président du Parlement, il a déclaré avoir, entre autres, présenté les conditions que vit le sanctuaire de Muxima à la veille du pèlerinage.

Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des communautés, le Président de la République, João Lourenço, a procédé, en juillet 2022, à la pose de la première pierre de la requalification urbaine de la ville de Muxima et de la construction de la Basilique de Nossa Senhora da Muxima.

Le nouveau sanctuaire sera construit à proximité de l'ancienne chapelle, au bord de la rivière, sur une superficie de 10 hectares, avec une capacité d'accueil de 4 600 fidèles assis, une place pour 200 000 pèlerins, un parc d'une capacité de 1 117 véhicules, des résidences pour les prêtres et les religieuses.

%

Pour la requalification urbaine, le projet comprend des équipements sociaux tels qu'un centre de santé, une administration locale, un commandement de la police nationale, une école, un centre communautaire et un camping.

Le Chef de l'Etat a déclaré, à l'occasion, que le plus grand projet est la requalification urbaine de la ville de Muxima, où sera construit le Sanctuaire, beaucoup plus moderne et doté d'une nouvelle cathédrale.

Le village de Muxima, siège de la municipalité de Quiçama, situé à 125 kilomètres de la ville de Luanda, est une zone touristique et très fréquentée à la veille du pèlerinage par les fidèles catholiques venant de tout le pays et du monde.

Avec la requalification urbaine et la construction de la Basilique de Muxima, la ville attirera plus de touristes et rapportera plus de revenus à l'État.

Le projet de requalification du village de Muxima durera 36 mois et générera environ trois mille emplois.