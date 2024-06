Sénégal/Congo-Kinshasa: Réactions des joueurs

Idrissa Gana Guèye : « Il n'y a pas de rachat. Le match contre la Rd Congo a été oublié. On a fait un faux-pas et on savait qu'on n'avait pas droit à l'erreur aujourd'hui (hier, NDLR) contre cette équipe de Mauritanie qui joue à domicile. On voulait montrer que ce qui s'est passé au Sénégal était un accident. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Un gros match de toute l'équipe. On essaie tous de donner le maximum de nous-mêmes avant les vacances. Et c'est ce qu'on a fait avec une belle victoire même si on aurait aimé maîtriser un peu plus le jeu et marquer plus de buts. Mais on est très content de la victoire. »

Pathé Ciss: «D'abord, on remercie les supporters sénégalais qui se sont déplacés en masse. On a fait le match qu'il fallait. On a pris les 3 points et c'était notre objectif en venant en Mauritanie. C'est la meilleure manière de finir cette fenêtre FIFA surtout après le match nul contre la RD Congo (1-1) à Dakar. Il nous fallait rebondir dans ce groupe. »

Édouard Mendy: « Je ne pense pas qu'il faut parler de rachat. Il ne faut pas tout jeter après le match de la RD Congo. On a joué contre une grosse équipe, qui s'est imposée et qui a été demi-finaliste de la Can. On a fait notre match. On est dans un mini-championnat. Il ne faut pas croire que si on perd ou on fait match nul, c'est mort. On continue à engranger des points. On n'a pas encore perdu. Et on n'a pris qu'un seul but. On est dans notre process. Aujourd'hui, ça fait quatre points sur les deux matchs et huit dans l'ensemble. On tourne à deux points par match.

Avec deux points par match, on va à la Coupe du monde. Il faut garder juste le rythme. On sait que la poule est homogène. Il y a le Soudan qui a sept points. Nous, on doit continuer à jouer avec nos valeurs et notre plan de jeu. Peu importe ce qui se dit en dehors, nous on reste concentrés. On veut encore amener le Sénégal au Mondial et on est sur ce chemin. C'est très difficile avec les matchs de fin de saison surtout quand il y a une compétition internationale sur une longue saison. Mentalement, ce n'est pas facile. Mais c'est la sélection, on doit mettre la fatigue de côté et élever le niveau pour rendre fiers les Sénégalais à chaque sortie.»

Kalidou Koulibaly: «On voulait absolument gagner aujourd'hui (hier, NDLR). On savait que c'était un derby et que ça allait être très difficile. On est venus avec un bon état d'esprit et on a montré de bonnes choses. On a marqué un très beau but et on a été solides derrière avec un grand gardien, de grands défenseurs, une grosse équipe qui a fait le pressing depuis l'attaque. On a aussi montré de bonnes choses devant. Je pense que c'est de bon augure pour le futur. On va continuer à travailler. Oui une victoire très importante. On savait qu'on devait venir ici pour gagner. On a toujours cru en nous. Contre la Rd Congo, on a fait un gros match mais on s'est fait égaliser à la fin. On a essayé de continuer sur les mêmes choses aujourd'hui et on a fait un bon match. On a été solides. On a fait un match de football africain et montré qu'on était fort. »

Lamine Camara: « C'est une victoire importante pour nous surtout après les deux derniers matchs nuls contre le Togo (0-0) et la RD Congo (1-1). Il fallait gagner et se relancer dans ce groupe. Cela nous permet de refaire le plein de confiance. C'est un grand soulagement pour nous de finir sur une bonne note. C'est difficile de gagner à l'extérieur en Afrique. »

Ismaïla Sarr: « On avait besoin de cette victoire. On devait gagner face à la RD Congo mais on ne l'a pas fait. On avait dominé cette rencontre. Donc, il fallait rentrer avec les 3 points. On a tout fait pour sortir victorieux. Ça nous soulage de terminer par une victoire. On ira en vacances en toute tranquillité. On a tout donné pour avoir ce résultat. »