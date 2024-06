Sénégal: Diourbel / Déficit de salles de classes et manque de sécurité - Bacco Gour expose les maux de son école

Les meilleurs élèves de l'école élémentaire de Bacco Gour, dans la commune de Ndiob, ont été fête lors de la 6e édition de leur Journée d'excellence. Le Directeur de l'école M. Mbaye, a saisi cette occasion pour relever le déficit de salles de classes mais aussi le manque de sécurité qui plombe le reboisement de l'établissement.

L'école élémentaire de Bacco Gour, dans la commune de Ndiob, département de Fatick, a fêté ses élèves les plus méritants. M. Mbaye Diène, le Directeur de l'école de Bacco Gour explique : «nous avons primé dans chaque classes les 5 meilleurs élèves. Ce qui fait un total de 39 élèves, plus 12 meilleurs élèves en arabe. Les meilleurs élèves du village de Bacco Gour qui fréquentent le lycée de Ndiob ont aussi été primés».

Le Directeur de l'école élémentaire de Bacco Gour, M. Mbaye Diène, a saisi cette occasion pour lister quelques difficultés liées au déficit de salles classes. «Nous avons des classes construites par Built On, en collaboration avec les populations. Il y a deux abris provisoires dans cet établissement de 6 classes. On a besoin de deux salles de classes. Et l'école manque d'un mur de clôture, d'un bureau pour le Directeur de l'école et de logement pour les enseignants».

Et il poursuit : «le manque de mur de clôture a un impact négatif sur les enseignements apprentissages. Une école non clôturée n'est pas à l'abri des animaux et manque de sécurité. La divagation des animaux fait que nous ne pouvons pas faire du reboisement», a-t-il conclu.