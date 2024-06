Ile Maurice: Patrimoine - Canal Dayot, Moulin à Poudre, Batterie de l'Harmonie vraiment sauvés des eaux?

Quels seront les sites classés patrimoine national qui seront rénovés durant l'année financière 2024-25? Fin du suspense, le vendredi 7 juin dernier, à la lecture du Budget.

Ont été retenus: l'aqueduc de Canal Dayot, le Moulin à Poudre à Pamplemousses et la Batterie l'Harmonie des Salines. «Nous sommes en faveur d'une approche holistique de la rénovation du patrimoine. Pa fer li bout-bout», réagit Arrmaan Shamachurn, président de l'association SOS Patrimoine en péril. «D'autant plus que tout le monde est au courant des problèmes liés aux inondations à Canal Dayot.»

Le président de SOS Patrimoine en péril se souvient d'une question parlementaire posée par le député de l'opposition, Patrice Armance, fin juillet 2022. Il y a presque deux ans, quand ce député avait demandé quand l'aqueduc allait-il être rénové, le ministre des Arts avait répondu qu'il est dans une «zone à haut risque sujette à l'érosion, aux chutes de pierres et à l'affaissement des pentes». Avant d'ajouter qu'à «l'heure qu'il est, il n'y a pas de projet pour restaurer ou réhabiliter le canal». Une situation qui a visiblement évolué depuis. Datant du 18e siècle, le Canal Dayot est devenu patrimoine national en 1985. Considéré comme l'un des plus anciens vestiges historiques de Grande-Rivière-Nord-Ouest, il représente tout un pan de l'histoire de la fourniture d'eau dans la capitale et son port.

Autres sites identifiés : le moulin à vent de Belle-Rive classé patrimoine national en 1951. Il est actuellement en mauvais état. Ainsi que le Moulin à Poudre à Pamplemousses. Une récente visite du site a montré qu'il est non seulement à l'abandon, mais qu'il sert de dépotoir. Il est aussi prévu que la Batterie de l'Harmonie soit remise en état. Arrmaan Shamachurn souligne que «la rénovation de la Batterie de l'Harmonie et du Moulin à Poudre était déjà prévue dans le Budget 2017-18. Cela veut dire que les travaux n'ont pas été réalisés et que l'allocation budgétaire est seulement carried forward».

Le défenseur du patrimoine regrette que la proposition que les propriétaires de bâtiments historiques obtiennent des avantages fiscaux pour rénover et entretenir ces vestiges n'ait pas été retenue. Il déplore qu'arrivé en fin de mandat, «une politique nationale de préservation du patrimoine n'ait toujours pas été élaborée». Et que le White Paper Creative Mauritius Vision 2025 a été mis au placard. «Les acteurs du secteur avaient été consultés pour ce livre blanc et les propositions sont toujours valables.»

Rénovation du stade Anjalay-Coopen aucune dotation cette année

L'an dernier, le Budget 2023- 24 avait prévu Rs 80 millions pour des travaux d'amélioration du stade Anjalay-Coopen. L'objectif est de permettre au stade de Belle Vue d'accueillir à nouveau des concerts. En mars de cette année, une site visit du stade a fait des mécontents parmi l'Union des Artistes et des organisateurs de festivals. Pour le Budget 2024-2025, le National Resilience Fund indique qu'il n'y a aucun déboursement prévu pour la nouvelle année financière. Tout comme il n'y a eu aucun décaissement l'an dernier. Une première tranche de Rs 40 millions n'est budgétée que pour la prochaine année financière 2025-26.

Rénovation du patrimoine: Les chiffres

Rs 1 million pour la rénovation le musée de Mahébourg (alors qu'il faut environ Rs 30 millions)

Rs 5 millions pour la restauration du paysage culturel du Morne, classé patrimoine mondial

Rs 5 millions pour améliorer le Trou Chenille trail

Rs 4 millions pour rénover le SSR Memorial centre for culture

Une tranche de Rs 90 millions pour la construction du bâtiment devant abriter les Archives nationales et la Bibliothèque nationale

Rs 15 millions pour ériger des monuments (incluant la statue de SAJ au Port-Louis Waterfront) - Rs 9 millions pour la numérisation des archives

Rs 30 millions pour des travaux au jardin de Pamplemousses.

Côte-d'Or. Rs 5 millions pour: Trois centres culturels

Pour l'étape de préparation du projet de construction de trois centres culturels à Côte-d'Or, le Consolidated Fund prévoit Rs 5 millions. Ceux qui ont accepté le terrain qui leur a été alloué sont le centre culturel tamoul (malgré le désaccord vivement exprimé par d'autres membres et associations), l'Hindi Speaking Union et l'Urdu Speaking Union. Le Budget 2024- 25 indique que des travaux d'infrastructures: construction de route, éclairage et drains sont en cours.

Galerie d'art numérique. TVA abolie sur le billet d'entrée

Le Budget 2024-2025 prévoit que les billets d'entrée dans les galeries d'art numériques soient exemptés de la TVA. On se souvient qu'en avril de cette année, Astrid Dalais, co-fondatrice de la House of Digital Arts, avait assisté à la séance de consultations pré-budgétaires consacrée aux intervenants culturels. Elle avait justement plaidé en faveur de l'exemption de la TVA sur les billets d'entrée dans les lieux artistiques. «Cette exemption aidera les acteurs du secteur d'une part à s'implanter à Port-Louis et d'autre part à pérenniser leur projet», avait-elle indiqué.

Le Morne Heritage Trust Fund: La composition du board amendée

Parmi les lois qui seront amendées par le biais du Finance Bill, figure la Morne Heritage Trust Fund Act. Il est prévu que cette loi soit amendée pour inclure un représentant du ministère du Tourisme sur le board. Selon la loi de 2004, un représentant du centre culturel mauricien doit aussi siéger sur le board du Morne Heritage Trust Fund. Sauf que ce centre est inactif depuis 2005.