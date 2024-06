Togo: Les services du FMI achèvent leur mission de Consultation 2024 au titre de l'article IV au pays

document

Les communiqués de presse de fin de mission contiennent des déclarations des équipes des services du FMI qui rendent compte de leurs conclusions préliminaires après leur visite dans un pays. Les avis exprimés dans la présente déclaration sont ceux des services du FMI et ne correspondent pas nécessairement à ceux du conseil d'administration du FMI. À partir des conclusions préliminaires de cette mission, les services du FMI établiront un rapport qui, sous réserve de l'approbation de la direction, sera présenté au conseil d'administration pour examen et décision.

Washington, DC : Une mission du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Hans Weisfeld et composée de John-Paul Fanning, Maximilien Kaffo, Grace Li et Etienne Vaccaro-Grange, a mené des discussions pour la consultation de 2024 au titre de l'article IV avec le Togo du 29 mai au 7 juin 2024. A l'issue de la visite, la mission a publié la déclaration suivante :

La croissance économique a atteint, selon les estimations, 5,6 % en 2023, et l'inflation est tombée à 2,6 % (avril 2024). Les autorités ont réalisé des progrès substantiels dans la mobilisation des recettes, portant les recettes budgétaires globales à 16,8 % du PIB en 2023. Les autorités ont également pris un bon départ en matière d'assainissement budgétaire.

Conformément à une croissance élevée continue, la part de l'extrême pauvreté a baissé à 25,8 % (contre 28,4 % en 2018). Le Togo a également progressé dans la réalisation d'autres Objectifs de Développement Durable (ODD), portant son degré global de réalisation à 56,3 sur 100 (contre 54,7 en 2018, cf. https://dashboards.sdgindex.org/profiles/togo). Le gouvernement a réalisé ces progrès malgré les chocs des dernières années, notamment la pandémie de COVID-19, la hausse des prix des produits alimentaires et du carburant, et les défis sécuritaires régionaux.

%

Les autorités poursuivent leurs efforts pour (i) renforcer la viabilité de la dette à travers un assainissement budgétaire favorable à la croissance, basé principalement sur l'augmentation des recettes fiscales tout en améliorant l'efficacité des dépenses ; (ii) stimuler la croissance grâce à des réformes structurelles, y compris via des efforts continus pour améliorer le climat des affaires ; et (iii) renforcer l'inclusion en augmentant les dépenses sociales et les dépenses en faveur des personnes vulnérables, y compris par le biais de transferts monétaires plus importants. Le soutien ciblé aux plus vulnérables bénéficiera des efforts continus des autorités pour établir un numéro d'identité biométrique pour l'ensemble de la population et compiler un registre social unifié des personnes et des ménages.

La mission considère que grâce aux efforts du gouvernement, sauf chocs exogènes, les performances économiques devraient rester solides et les résultats sociaux continuer à s'améliorer.

La mission se réjouit de poursuivre un dialogue fructueux avec les autorités togolaises, notamment dans le cadre de l'appui financier que le FMI continue d'apporter au Togo au titre de la facilité élargie de crédit du FMI approuvé le 1er Mars 2024.