Congo-Kinshasa: Est du pays - A Bukavu, polémique sur des incendies mortels récurrents et leurs causes

En République démocratique du Congo (RDC), quatre personnes sont mortes et une trentaine de maisons calcinées dans deux incendies le 9 juin 2024 à Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Depuis une dizaine d'années, cette ville de l'Est de la RDC connaît des cas d'incendies à répétition, surtout pendant la période de la saison sèche. La société civile s'inquiète davantage et interpelle les autorités locales. Reportage.

Au milieu des débris, Mudumbi Mweze Memucan, manches retroussées, fait partie des équipes de secours qui ont découvert les corps des victimes dans des incendies survenus dimanche à Bukavu, dans l'Est de la RDC : « Ici, nous avons trouvé quatre corps calcinés : la mère et ses trois enfants. Le père a été grièvement blessé au dos, nous l'avons conduit à l'hôpital. Malheureusement les maisons sont collées les unes aux autres à tel point que le véhicule des pompiers a eu des difficultés à passer. »

La plupart des maisons consumées étaient construites en planches imbibées d'huile de vidange, ce qui pose la question des constructions anarchiques et de l'urbanisation. Maître Zozo Sakali acteur de la société civile, lance un appel en ce sens : « Ici, c'est l'occasion encore une fois de mener un plaidoyer fort et nous demandons aux autorités de s'intéresser à cette question et de voir comment apporter des solutions durables et rassurantes pour que pareils cas ne se répètent plus. »

%

Mauvaises habitudes domestiques

Le bourgmestre de la commune de Kadutu touchée par ces incendies, Jean Mizinzi Murhandikire, rejette la responsabilité sur les mauvaises habitudes domestiques : « C'est généralement : soit on a laissé sa casserole sur le feu, soit on a mal branché un panneau solaire, soit c'est lié à un stockage des produits inflammables... Mais, généralement, on ne le dit pas parce qu'on sait que si on connaît la source on risque de poursuivre les auteurs. »

Parmi les causes, Jean Mizinzi évoque aussi les raccordements frauduleux du courant électrique. Il ajoute qu'une réunion d'urgence est prévue dans les jours à venir afin de discuter des mesures de prévention.