Maroc: Le Maroc réitère son engagement en faveur du mandat et des initiatives de l'ONUDI

Vienne — Le Maroc a réitéré, lundi à Vienne, son engagement en faveur du mandat, des programmes et des initiatives de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), visant à accélérer le développement industriel inclusif.

"Le Royaume du Maroc s'engage à continuer à soutenir le mandat, les programmes et les initiatives de l'ONUDI visant à accélérer le développement industriel inclusif et durable pour un monde sans faim", a affirmé l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à Vienne, Azzeddine Farhane, qui présentait la déclaration du Royaume lors de la 40ème Session du Comité des programmes et des budgets de l'Organisation (10-11 juin).

"Le Maroc est convaincu que la mise en oeuvre de la Stratégie africaine de l'ONUDI, adoptée en décembre 2023 lors de la Conférence générale, assurera sans aucun doute une approche orientée, coordonnée et à plus grande échelle pour un développement industriel inclusif en Afrique dans le contexte de notre objectif commun d'atteindre les objectifs de développement durable", a poursuivi l'ambassadeur, qui s'exprimait au titre du Point 3 de l'ordre du jour sur le "rapport annuel du Directeur général de l'ONUDI pour 2023".

Réitérant l'importance qu'accorde le Royaume à l'ensemble des initiatives, activités et programmes mis en oeuvre par l'Organisation au cours de la période couverte par le rapport, le diplomate a indiqué que le renforcement des programmes existants de l'ONUDI, ainsi que leur expansion et généralisation à d'autres États membres, "joueront sans aucun doute un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de développement durable".

"Aujourd'hui, nous nous tenons au début de la prochaine ère industrielle, et il est impératif d'investir dans des technologies innovantes, durables et inclusives", a relevé M. Farhane, précisant que l'ONUDI, en tant que catalyseur du progrès industriel, "pourrait jouer un rôle de premier plan en facilitant la coopération internationale, en partageant les meilleures pratiques et en forgeant des partenariats stratégiques".

Par la même occasion, le diplomate a souligné le profond engagement du Royaume "à faire partie de ce voyage transformateur ainsi qu'à être un précurseur dans la conduite de l'innovation et du développement durable".

Cet engagement, a-t-il assuré, est ancré dans la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, inscrite dans le nouveau modèle de développement du Maroc, qui reconnaît la nécessité d'une croissance industrielle équitable, résiliente et durable.

Soulignant l'importance de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire pour répondre aux besoins réels de développement des pays, notamment en Afrique, M. Farhane a rappelé que le Maroc a opté pour un choix naturel, délibéré et stratégique en faveur de cette coopération, "ce qui a permis la mise en oeuvre de projets concrets au profit de plusieurs pays d'Afrique".

S'agissant des projets de l'ONUDI au Maroc, le diplomate a relevé que ces derniers "sont complets et synergiques" avec les objectifs nationaux, se concentrant sur la consommation durable, l'économie circulaire, l'efficacité énergétique et l'hydrogène vert.

Le Royaume, a-t-il poursuivi, est activement engagé dans des efforts qui s'alignent sur les principes d'une mondialisation équitable, notant que le Maroc a investi de manière significative dans l'atténuation et l'adaptation au climat, reconnaissant l'importance de la santé environnementale mondiale.

De l'avis de M. Farhane, le soutien de l'ONUDI est crucial pour surmonter et réaliser les politiques de décarbonisation industrielle du Maroc qui sont ancrées dans sa Stratégie à long terme 2050 à faible émission de carbone et le Plan national climat 2030.