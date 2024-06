Soudan: Le ministère de la Justice forme un comité chargé de poursuites internationales

Le Président du Conseil Transitoire de Souveraineté (CTS) a publié la résolution n° (82) de l'année 2024 pour former un comité dirigé par le ministre de la Justice pour entreprendre des poursuites internationales contre les forces rebelles terroristes de Soutien Rapide (FSR), leurs dirigeants, et les pays qui les soutiennent devant les autorités compétentes, y compris les tribunaux, les organisations régionales et internationales, et les membres.

Le comité comprend le sous-secrétaires du ministère de la Justice, comme membre et président suppléant, le procureur général adjoint de la République du Soudan, le secrétaire général de ministère de la Défense, le directeur général des Forces de Police, le sous-secrétaire du Ministère des Finances et de la Planification Économique, le chef du Département des Droits de l'Homme au sein du Ministère de la Justice, le commissaire à l'Aide Humanitaire, le représentant du Service Général de Renseignement, le représentant du Ministère des Affaires étrangères et le chef du département des affaires civiles et de l'opinion au ministère de la Justice en tant que rapporteur.