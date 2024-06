Soudan: Al-Burhan affirme la détermination des forces armées à éradiquer les milices des FSR

Port-Soudan — Le président du Conseil Transitoire de souveraineté (CTS) et commandant en chef des forces armées, le Gén. Abdel-Fattah Al-Burhan, a affirmé la détermination des forces armées et des autres forces régulières à nettoyer le pays de la saleté de la rébellion et à éliminer la milice terroriste rebelle et ses collaborateurs.

C'etait lors de sa réunion dimanche avec la délégation de la chefferie de toutes les tribus Kenana au Soudan, dirigée par Al-Fadil Ibrahim, chef de toutes les tribus Kenana.

M. Al-Fadil a déclaré dans un communiqué de presse : « La délégation a annoncé son soutien et son assistance aux forces armées alors qu'elles mènent actuellement la bataille de la dignité et de la fierté contre la milice terroriste rebelle Forces du Sotien Rapide- FSR et ses collaborateurs pour réaliser les aspirations du peuple soudanais represente en la sécurité, la stabilité, la paix et le développement.

Il a souligné que toutes les tribus Kenana resteront un rempart impénétrable contre quiconque oserait nuire à la sécurité et à la stabilité du Soudan.