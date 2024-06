Ile Maurice: Une première charge provisoire rayée après une série d'arrestations

Après une longue bataille juridique dans le sillage de quatre arrestations, l'ex-Chief Executive Officer (CEO) de Mauritius Telecom (MT) a connu une petite victoire, hier lundi 10 juin.

En cour de district de Port-Louis, la magistrate Naazish Sakauloo a rayé l'accusation provisoire de «conspiracy to defraud MT», qui pesait sur le leader du parti One Moris, à la suite d'une motion de son avocate, Me Urmila Boolell.

Sherry Singh dit accueillir cette première victoire humblement. «Kouma ou trouve, tou bann case-la pe grene enn par enn. Ki nou pa ti ena dout. Linn pran inpe letan. Seki bizin konpran, se ki bann case-la pe grene akoz lack of evidence. Saki mwa mo anvi dir, mem komie dominer ou vanzans ou rod fer, alafin se lao-la ki desid nou destin. Mem dan laviktwar ou ladefet, nou bizin res modes. Mo remersie tou dimounn kinn soutenir mwa, mo bann avoka, mo madam kinn rest for, lekip One Moris e tou dimounn kinn priye pou mwa», déclare Sherry Singh.

Dans cette affaire, Sherry Singh et l'homme d'affaires Danesh Ellayah avaient été arrêtés par la Special Striking Team (SST), en septembre 2023. Ils étaient soupçonnés d'avoir comploté pour escroquer la compagnie MT dans le cadre de l'allocation d'un contrat à la société Anglomobility pour des smartboxes 4k en 2018.

La magistrate Warda Peerally Sayed-Hossen a rayé la charge provisoire contre Danesh Ellayah en avril dernier. Elle a conclu que la poursuite n'a pu produire de preuves solides. La magistrate Peerally Sayed-Hossen a fait ressortir qu'il n'y a aucune preuve pour démontrer que le businessman était impliqué dans le processus de prise de décision, ni aucune preuve d'un quelconque accord entre lui et Sherry Singh. De ce fait, la cour de district de Port-Louis a aussi rayé l'accusation provisoire contre Sherry Singh.

L'ex-patron de MT maintient qu'il a été victime de persécution lorsqu'il a décidé de dénoncer l'affaire de sniffing. «Ena enn deliz de vanzans ek mesanste kinn arive depi ki mo'nn denons zafer sniffing kan mo'nn kit MT. Nou bizin res konsantre lor enn sel zafer, leres segonder. Pou nou enn sel konba ki pe vini, se eleksion, ek nou bizin prepar nou pou sa. Nu batay, se pou demokrasi, nou bizin res modes. Ena ankor zafer zot kapav download lor mwa. Nou bann persekision individiel nou pe fight li. Nou res fokalize lor konstriksion pei ek fer sa gouvernman-la ale», a déclaré Sherry Singh à sa sortie de la cour.

Trois autres accusations

Après cette accusation provisoire qui a été rayée, Sherry Singh se bat pour la motion de radiation de trois autres accusations provisoires logées contre lui, soit «conspiracy to commit money laundering» dans la saisie de cuivre à la fonderie Trade Way International à La Tour-Koenig, de «giving instruction to commit a misdemeanour» pour détournement présumé de matériaux et d'équipements des centres Multi Use Games Area, gérés par la Mauritius Telecom Foundation, et celle de complot pour avoir donné des instructions pour effacer des données informatiques appartenant à MT.

La motion de radiation de la charge de «conspiracy to commit money laundering» a aussi été appelée, hier, en cour de district de Port-Louis. Sherry Singh conteste, en Cour suprême, le ruling du magistrat Prashant Bissoon, qui a rejeté sa demande de radiation des charges, le 30 novembre 2023. Dans cette affaire, l'accusation provisoire des autres accusés de complot a été rayée.

La magistrate Sakauloo a demandé à la défense de retirer l'affaire en Cour suprême afin que la cour de district puisse se prononcer. Sherry Singh a dit qu'il consulterait ses avocats pour décider de la marche à suivre. «Li inportan ki lazistis nou fer korekteman. Li inportan, pe inport kisann-la, si ena kit erer, nou panse enn zafer pa bon, nou bizin kapav konteste sa, se sa demokrasi», a conclu Sherry Singh.