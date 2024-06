Ile Maurice: Un Maneesh Gobin requinqué

C'est Maneesh Gobin qui a pris la parole après Arvin Boolell. Pour répliquer à ce dernier, il a fait de nombreuses allusions au poste de leader de l'opposition que Boolell vient de reprendre, tout en soulignant qu'il est le quatrième leader.

«Une opposition instable face à un gouvernement stable.» Et de reprendre les «flowering words» utilisés par ce dernier en les retournant contre l'opposition dont les arguments, dira-t-il, sont décousus et que des confettis. Il était très jovial, Maneesh Gobin hier, un peu trop même pour un discours sur le Budget.

Ce n'est qu'après 10 minutes de rigolade que le ministre est entré dans le vif du sujet mais en débitant des arguments plutôt surprenants comme le gouvernement a soutenu les secteurs productifs ; 35 600 nouveaux emplois ont été créés, mais sans dire si c'étaient pour des Mauriciens ou des étrangers ; la qualité du travail a aussi été améliorée ; l'inflation est en baisse due au coût ascendant du fret et la perturbation dans la chaîne de distribution ; et que l'investissement privé est en hausse, les dettes et déficits en baisse alors que les réserves en devises sont confortables.

Il a raison, en revanche, quand il dit que le secteur de la construction entraîne la croissance avec un taux de 37 %, suivi du tourisme et de l'agriculture. Et que le développement infrastructurel est du jamais-vu de même que le prix de Rs 190 du gaz ménager. Il rappelle avec raison aussi que ce sont les Travaillistes qui ont aboli les subventions des frais d'examens de SC et du HSC. Mais il n'est pas tout à fait du côté de la vérité lorsqu'il condamne l'opposition d'avoir dit que la hausse de la pension allait ruiner l'économie. Et bien qu'il ait reconnu que ce sont les mêmes Travaillistes qui ont introduit l'éducation gratuite, «c'est nous qui avons complété le processus en rendant les niveaux supérieur et pré-primaire gratuits».