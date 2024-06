Ile Maurice: Ambiance - Arvin Boolell rate et tacle...

Pas de question, encore moins de Private Notice Question (PNQ), hier. De ce fait, les travaux parlementaires n'étaient pas mouvementés, exceptionnellement.

Le leader de l'opposition, Arvin Boolell, a donné le coup d'envoi des débats à la suite de la présentation du Budget 2024-25 par le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, vendredi. Le député du Parti travailliste s'est exprimé pendant une centaine de minutes, critiquant tantôt le Budget ou faisant tantôt état des manquements des différents ministres.

Les membres d u gouvernement n'ont pratiquement pas réagi aux critiques du leader de l'opposition pendant les 15 premières minutes de son intervention, sauf lors de son premier lapsus. Il parlait alors du ciblage que le gouvernement Mouvement socialiste militant avait tenté d'introduire par rapport à la pension universelle. Arvin Boolell a évoqué une PNQ posée par Navin Ramgoolam, le leader de l'opposition d'alors, à Pravind Jugnauth. Il devait préciser que le leader du MSM était Premier ministre à l'époque.

«Menti!» a déclaré un membre du gouvernement. «To pe fer erer la», a ajouté un autre. Il a alors rectifié pour indiquer que Pravind Jugnauth était alors ministre des Finances. «Bérenger ki ti Premie minis», ont déclaré en choeur Mahen Seeruttun et Stephan Toussaint. «Vire get deryer. To kapav trouv li», lui a conseillé un autre membre du gouvernement. Quand le leader de l'opposition a parlé de la qualité de la vie sous les gouvernements de Navin Ramgoolam, quelqu'un lui a répondu : «Pa ti ekziste sa!»

Arvin Boolell ne s'est pas laissé déstabiliser. Par la suite, il devait parler de la promesse non tenue de fourniture d'eau 24/7, annoncée par Ivan Collendavelloo en 2014. «La population n'a pas d'eau pour tirer la chasse d'eau. Soon, they will flush this regime», a-t-il déclaré. Il devait également tacler l'ancien ministre du Commerce, Soodesh Callichurn, affirmant qu'il a autorisé le commerce du papier à rouler. Le ministre a réagi promptement. «Je souhaite apporter des éclaircissements», a-t-il protesté. «Sou ki Standing Order to pe intervenir», lui a alors demandé le député du Mouvement militant mauricien, Aadil Ameer Meea. «Enn sel speaker ena», a réagi un membre du gouvernement.

Le ministre Callichurn a alors expliqué que dans une réponse à une PNQ, il avait déclaré que les procédures étaient déjà enclenchées pour l'octroi de ce permis. «Va lire la réponse. Ce n'est pas moi !», a-t-il insisté. Arvin Boolell a répondu qu'il aurait dû prendre ses responsabilités pour annuler la procédure.

Le speaker, Sooroojdev Phokeer, n'a pas eu à intervenir lors de cette tranche de la journée. Une fois, il a rappelé à l'ordre le ministre Maneesh Gobin et une deuxième fois, il a mis fin au discours de Reza Uteem, qui avait épuisé son temps d'intervention.