Algérie: Renforcer la relation université-entreprises pour accroître l'efficacité de la numérisation des archives

CONSTANTINE — Le directeur général des Archives nationales, Mohamed Bounaâma, a souligné, lundi à Constantine, lors d'un séminaire national sur la numérisation des archives, "la nécessité de renforcer la relation université-entreprises pour accroître l'efficacité de la numérisation des archives et améliorer les performances administratives".

Lors d'une allocution prononcée à l'ouverture de ce 1er séminaire national intitulé "Gestion et préservation des documents et des données à la lumière de la transformation numérique", organisé à l'Université "Abdelhamid-Mehri" de Constantine, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des archives, M. Bounaâma a souligné "l'importance de renforcer la dynamique d'échanges entre l'université, les entreprises et les institutions, pour exploiter l'équilibre académique des connaissances et des sciences dans le domaine de la numérisation et éliminer le risque de l'écart numérique".

Selon le DG des archives nationales, les institutions ont un "besoin urgent" du produit scientifique et des concepts théoriques mis à jour qui contrôlent la méthodologie de numérisation selon des normes avancées telles que la planification, la gestion et la classification des documents, en plus de s'appuyer, dans la numérisation, sur les recherches et les projets produits par l'université et qui aident à développer le cours et la longévité du document archivé électroniquement.

Le même responsable a également souligné que plusieurs ateliers ont été ouverts autour de la "souveraineté numérique" et "l'identité numérique", ainsi que sur les contenus numériques supervisés par le haut-commissariat à la numérisation, en plus d'ateliers consacrés aux textes, aux projets et aux dimensions techniques, supervisés par des experts et des compétences algériens.

Il a rappelé que l'Etat a pris en compte "la dimension législative", notant, à cet égard, que des textes juridiques supplémentaires seront élaborés pour réglementer et encadrer le processus d'archivage électronique des documents, des dossiers et des données.

Il convient de noter que les travaux de cette rencontre, qui a donné lieu à de nombreuses interventions de spécialistes et de chercheurs, spécialisés dans les archives et la numérisation, seront ponctués par des débats et la lecture de recommandations.