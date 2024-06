Algérie: Ouverture du 7e Salon international du textile, de l'habillement, du cuir et de l'équipement avec la participation de plus de 170 exposants

ALGER — Le 7e Salon international du textile, de l'habillement, du cuir et de l'équipement "TexStyle Expo" a ouvert ses portes, lundi au Palais des expositions (Pins maritimes-Alger), avec la participation de plus de 170 exposants, avec une forte présence des étrangers.

Cet évènement qui s'étalera sur 3 jours (jusqu'au 12 juin), réunit 170 exposants de 8 pays dont la Tunisie, l'Egypte, l'Italie, la Turquie, la Chine, l'Inde et le Bangladesh, en plus de l'Algérie, a-t-on appris auprès des organisateurs.

La Chine participe avec 60 entreprises, et la Turquie avec 40, "deux pays qui entretiennent d'importants échanges commerciaux avec l'Algérie dans le domaine des textiles, tant en matière première qu'en moyens et technologies, alors que le salon connait la participation de 60 exposants algériens, dont 6 start-up", a affirmé à l'APS le directeur de la société organisatrice, Mohamed Amine Bekkouche.

Le salon "TexStyle Expo" se veut une opportunité pour les investisseurs et les opérateurs économiques, activant dans les domaines du filage, du textile, du design, de l'impression, de l'habillement, du cuir, des chaussures, des valises, des moyens de fabrication, de la tapisserie et des accessoires, "afin de mettre en avant leurs produits et entretenir de nouveaux partenariats aux fins d'améliorer le produit local et de renforcer sa compétitivité avec les produits importés ainsi que de soutenir l'économie nationale hors hydrocarbures", ajoutent les organisateurs.

Participant parmi tant d'autres à ce Salon, la société algérienne des industries textiles (Tayal), une joint-venture algéro-turque, a mis en exergue la diversité de ses produits et ses capacités à répondre aux besoins du marché national en ce qui concerne le prêt à porter, les fils et les tissus qui sont également exportés à l'étranger", a indiqué à l'APS la responsable de la communication et des relations générales auprès de cette société, Mme Nassila Marniz.

L'intervenante a fait savoir que la société lancera prochainement une marque de sous-vêtements en coton fabriqués localement, après celle de pantalons lancés récemment au niveau d'un point de vente à Oran en attendant l'ouverture d'autres prochainement dans les autres wilayas.

Les exposants étrangers ont affiché leur intérêt de trouver de nouvelles opportunités de partenariat sur le marché algérien, à l'instar de la société tunisienne de fabrication d'accessoires.

Le gérant auprès d'un distributeur officiel d'une marque chinoise d'équipements de textiles, Mohamed Amine Yakhlef a indiqué que cette exposition a permis à sa société d'accompagner l'évolution mondiale en la matière et faire connaître aux autres opérateurs les derniers équipements disponibles.