Madagascar: Santé des océans - 50% des récifs coralliens déjà détruits

Les activités humaines et le changement climatique ne sont pas sans conséquences sur la santé des océans, lesquels n'ont pourtant pas encore livré tous leurs secrets dans la mesure où seulement 10% de leurs profondeurs ont été explorés à ce jour.

Couvrant près des trois-quarts de la planète, regorgeant de ressources en tous genres et jouissant d'une vaste et riche diversité biologique dont la faune et la flore aquatiques et d'autres ressources minérales marines, les océans n'ont pas encore été suffisamment explorés pour en évaluer la réelle valeur. Pourtant, les explorations déjà effectuées permettent d'avancer qu'ils jouent un rôle majeur dans la survie de la population mondiale en produisant plus de la moitié de l'oxygène de la planète, ou encore en constituant une source essentielle de nourriture et de médicaments, tout en représentant un élément clé dans l'économie.

Actions en profondeur

L'exploitation irrationnelle du potentiel des océans à travers les activités humaines, ont conduit à un déclin des océans qui assurent la subsistance des hommes. En font partie la surpêche, les exploitations pétrolières offshore, le tourisme de masse, etc... Actuellement, 50% des récifs coralliens sont déjà détruits et 70% sont menacés, tandis que 90% des populations de gros poissons sont épuisés en raison d'une régénération qui n'arrive plus à suivre le rythme de l'exploitation humaine.

La journée mondiale des océans, célébrée le 8 juin, était une occasion de renforcer les démarches de « renouveler en profondeur » les actions en faveur des océans. Des actions qui devraient permettre de changer le rapport des humains avec les océans, si auparavant, « les efforts déployés n'ont fait qu'effleurer le problème ». La gestion durable des océans se trouve au coeur de ces démarches destinées à considérer autrement le potentiel des océans.

Urgence

Concernant les récifs coralliens en particulier, sur les 50% déjà détruits, un peu moins de la moitié sont définitivement perdus, si pour le reste un espoir d'amélioration est peut-être encore permis.

En l'absence d'actions efficaces, une proportion importante des récifs coralliens encore existants risque de disparaître à leur tour, entraînant une succession de déclins de la biodiversité marine, voire l'effondrement des écosystèmes côtiers non sans conséquences sur l'économie et le bien-être social, sachant que plus de 3 milliards de personnes vivent dans des localités situées à moins de 100 km d'un océan. Des actions urgentes faites d'innovations dans le rapport avec les océans, en somme, pour espérer stopper les dégâts et surtout inverser la tendance.