Madagascar: Trail du Mandray - Une belle organisation à suivre !

La troisième édition du Trail du Mandray a été un grand succès, rassemblant plus de 750 participants à Antsirabe. Narcisse Randriamanantenasoa a brillamment défendu son titre en terminant la course de 28 km en 1h58min08sec, suivi de près par Elson Tiana avec une minute d'écart et Hajanirina du Crown Athletic Club.

Cet événement a non seulement mis en valeur la beauté naturelle d'Antsirabe, mais a également contribué à la promotion du tourisme dans la région de Vakinankaratra. Les coureurs ont apprécié les paysages, notamment les rizières traversées par le parcours. Leur enthousiasme a été palpable. En effet, la quatrième édition du Trail du Mandray, bien organisée et professionnelle, a également été un succès et saluée par les coureurs.

D'abord, les noms des inscrits n'étaient pas affichés publiquement pour préserver la confidentialité de certains participants, mais les confirmations par e-mail ont été envoyées pour les rassurer. Ensuite, les ravitaillements étaient généreux et inclusifs, et aucun coureur n'a été marginalisé. Lalaina Randriarimanana, participant pour la première fois, a exprimé son enthousiasme pour l'événement.

« À part le fait que les ravitos ont été bien garnis, les derniers coureurs comme moi ont eu nos parts et non les restes de ceux qui sont passés avant. C'était ma première participation au Trail du Mandray et j'ai beaucoup aimé ». Raoto Andriamanambe a également félicité l'engagement de Yann Mayette et de son club Crown pour cette belle organisation. Ce trail du Mandray est devenu de plus en plus incontournable dans le calendrier du trail malgache, proposant un dossard accessible avec seulement 20 000 ariary pour 28 km et 3 PC.

« Après la 2e édition, nous avions toutes les raisons de baisser les bras mais nous avons préféré reculer pour mieux sauter. En voyant les sourires des coureurs, nous avons pris la bonne décision. Cette édition a été exceptionnelle grâce à l'ensemble des bénévoles qui ont oeuvré depuis plusieurs jours pour faire de cette journée un événement à la hauteur de leurs attentes. Nous vous donnons déjà rendez-vous en 2025 pour la 4e édition », a noté l'organisateur.