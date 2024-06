Madagascar: Escroquerie et abus de confiance - Une société porte plainte contre son revendeur de véhicules

Hier après-midi, le groupe Viseo a tenu une conférence de presse à son siège à Andraharo pour clarifier des accusations portées contre lui. Le responsable juridique du groupe a annoncé qu'ils avaient déposé une plainte contre un revendeur officiel de leurs véhicules pour escroquerie et abus de confiance.

Le responsable juridique a expliqué : « L'individu était notre revendeur de véhicules. Il a vendu 13 voitures et a contracté des achats auprès de nous, qui ne sont toujours pas honorés. Nous avons entamé les procédures de recouvrement et de contentieux concernant ces achats. C'est pourquoi nous portons plainte contre lui pour escroquerie et abus de confiance. Mais notre plainte a été déposée après son arrestation en 2022. »

La démarche judiciaire a été engagée le 30 mai 2024, bien après l'arrestation de l'individu. Avant cela, la société avait tenté de résoudre le litige par des moyens amiables, contentieux et via le tribunal commercial, sans obtenir de résultats concrets. Les preuves des escroqueries et abus de confiance sont disponibles au département juridique et financier de la société.

Le responsable juridique a précisé : « Nous ignorons qui a commis ces actes et nous déclarons que nous n'y sommes mêlés ni de près ni de loin. » En ce qui concerne les autres accusations et déclarations faites par l'individu, la société estime être victime de diffamation. « Nous réfléchissons à la meilleure conduite à tenir face à ces accusations », a ajouté le responsable juridique. Le groupe réitère sa volonté de clarifier la situation et de protéger ses intérêts face à ces allégations.