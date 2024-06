Madagascar: Coopération Triangulaire Sud-Sud - Le pays et l'Indonésie s'unissent pour l'énergie renouvelable

La « Coopération Triangulaire Sud-Sud » (SSTC DREI) se poursuit, à la suite de résultats prometteurs depuis 2021. Une délégation indonésienne est actuellement dans nos murs, pour concocter la deuxième phase du programme dans le secteur énergétique.

Promouvoir les énergies renouvelables pour combattre le changement climatique. Tel est l'objectif de la « Coopération Triangulaire Sud-Sud » (SSTC DREI), initiée depuis 2021, entre Madagascar, l'Indonésie, le Népal et l'Afghanistan, avec le soutien du Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du Développement (BMZ), ainsi que la GIZ de l'Indonésie et le projet PERER de la GIZ à Madagascar.

À noter que l'Agence de Développement de l'Électrification Rurale (ADER) est un membre clé de cette initiative. Cette collaboration offre à chaque pays l'opportunité de bénéficier des expériences et des meilleures pratiques des autres dans le domaine des énergies renouvelables. Selon les informations, des échanges ont déjà eu lieu en 2022, abordant divers thèmes tels que l'énergie solaire, et une réunion inaugurale s'est tenue en décembre 2023 en Indonésie, annonçant un programme de renforcement des capacités pour l'année 2024 et 2025.

Actuellement, une délégation indonésienne séjourne à Madagascar pour la deuxième session de ce programme, comprenant des représentants du gouvernement de l'Indonésie, de la GIZ Indonésie ainsi que des représentants et des agents de l'État malgache dans le secteur de l'énergie.

La session, qui a débuté hier au Centell Hôtel Antananarivo, propose des formations théoriques et des échanges d'expériences sur des sujets tels que l'étude de faisabilité et l'étude hydrologique pour la mise en place de microcentrales hydroélectriques, l'implication des femmes dans ce secteur, ainsi que la réglementation et la régulation. Outre ces formations, des visites sur le terrain permettront d'échanger sur les défis et les pratiques de l'électrification des zones rurales et isolées.

Notamment, une étude de cas sera réalisée sur le site d'une microcentrale hydroélectrique, s'inscrivant dans le cadre d'un projet pilote à Madagascar. Il est à souligner que la GIZ Indonésie a joué un rôle majeur dans l'électrification rurale par les énergies renouvelables depuis 2009, ayant ainsi permis à 189 000 personnes, 1 500 institutions publiques et 2 700 entreprises rurales d'accéder à l'électricité.

Cette coopération témoigne de l'engagement des pays participants en faveur du développement durable et de la lutte contre le changement climatique, tout en favorisant un échange fructueux de connaissances et de ressources pour un avenir énergétique plus propre et plus inclusif.