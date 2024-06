Madagascar: 2ème unité de Protection civile de l'armée - Renforcement des capacités en intervention de proximité

Les unités de secours de l'Armée Malagasy contribuent activement à l'assistance des populations vulnérables et jouent un rôle prépondérant dans le sauvetage et le secours des communautés en danger suite aux passages des catastrophes aussi bien naturelles que faites par l'homme.

C'est dans l'optique de renforcer la capacité opérationnelle des unités de secours de l'Armée malagasy qu'une formation suivie d'un exercice d'application a été organisée pour la 2ème Unité de Protection Civile (UPC) et des autorités locales de Manakara du 03 au 07 juin dernier.

Cette formation a été organisée conjointement par l'Armée Malagasy à travers le Corps de Protection Civile, la Cellule de Prévention et d'appui à la Gestion des Urgences et le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes, avec l'appui du Programme des Nations.

L'objectif étant de » former les militaires des unités de secours de l'Armée Malagasy et les autorités locales membres du Comité Régional de Gestion des Risques et des Catastrophes sur les techniques de sauvetage et de secours ainsi qu'en matière de navigation, et de recherche. »

Elle a également pour but de » former les intervenants sur l'utilisation des équipements et matériels de secours, de tester l'acquisition des techniques et des connaissances de sauvetage ainsi que de secours d'urgence à travers un exercice de simulations à la fin de la formation « .