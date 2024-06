Madagascar: Développement numérique - Formation à l'intelligence artificielle initiée par la BAD et Intel

La Banque africaine de développement (BAD) et Intel ont uni leurs forces pour transformer l'écosystème numérique africain. Lors des récentes Assemblées annuelles de la BAD à Nairobi, un accord historique a été signé, visant à former 3 millions d'Africains et 30 000 fonctionnaires aux compétences en matière d'intelligence artificielle (IA).

Ce partenariat vise à doter une masse critique d'Africains des compétences nécessaires pour la quatrième révolution industrielle (4IR). Cette initiative a pour objectif de positionner les Africains non seulement comme des consommateurs, mais aussi comme des contributeurs actifs à cette révolution technologique.

En relevant les défis socio-économiques et en stimulant la productivité dans des secteurs clés comme l'agriculture, la santé et l'éducation, cette formation entend briser les cycles traditionnels de croissance.

« Intel se réjouit de poursuivre sa collaboration avec les gouvernements africains pour rendre les technologies avancées telles que l'IA accessibles à tous, en faisant tomber les barrières liées à la géographie, au genre et à l'ethnicité, et en permettant une participation généralisée à l'économie numérique », a déclaré Bienvenu Agbokponto Soglo, directeur des Affaires gouvernementales pour l'Afrique et liaison IGA CTO d'Intel.

Compétences pour l'avenir

Ousmane Fall, directeur par intérim du Développement industriel et commercial à la BAD, a souligné l'importance cruciale des compétences numériques pour la jeunesse africaine.

« Avec les progrès de la technologie numérique, notre monde évolue rapidement, tout comme notre jeunesse, qui devrait atteindre 830 millions d'individus d'ici 2050. Pour développer des compétences à grande échelle et à la vitesse nécessaire, nous avons besoin de la coopération de tous », a-t-il affirmé.

À noter que le partenariat entre la BAD et Intel ne se limite pas à la formation. Il vise également à aider les pays africains, les communautés économiques régionales et les organisations continentales à élaborer des cadres politiques et réglementaires harmonisés en matière d'IA, de 5G, de Wi-Fi 6E, de données et de l'informatique en nuage. Cette approche intégrée est essentielle pour assurer une adoption cohérente et sécurisée des technologies avancées à travers le continent.