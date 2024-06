Afrique: COMFWB Trade Fair & Conference 2024 - Plus de 500 femmes entrepreneures attendues

La Grande île est prête pour accueillir l'un des plus grands rendez-vous économiques de l'année aussi bien pour le pays que pour la région Sud-ouest du continent africain.

La 5e édition du Trade Fair, organisée par la fédération des associations nationales des femmes entrepreneures du COMESA, s'annonce être un événement économique incontournable. Prévu se tenir les 28 et 29 juin prochains, la Trade Fair devrait voir la participation de 120 exposants issus de 21 pays et a pour objectif d'atteindre 3 000 visiteurs. Plus de 500 femmes entrepreneures issues de divers pays sont également attendues. Il conviendrait de noter que l'organisation de ce grand événement est menée sous la houlette du chapter OMFWB Madagascar, mandatée par le Groupement des Femmes Entrepreneures de Madagascar (GFEM).

A l'honneur

L'objectif du Trade Fair est de « promouvoir les projets et/ou programmes qui intègrent les femmes dans les activités de commerce et de développement en Afrique orientale et australe ».Comme l'a indiqué Fanja Razakaboana, airperson du COMFWB - Chapter Madagascar et non moins présidente du GFEM, « il est à rappeler que cet événement mettra en relation des chefs d'entreprises porteurs de marchés avec les actrices du marché, sans oublier le grand public. Les side-events permettront de discuter et de débattre sur des thématiques réunissant des experts multi-sectoriels ».

Horizon

Cette cinquième édition met l'accent sur « l'importance de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et des investissements verts ». Ce, dans la mesure où la ZLECAf constitue un levier économico-social de premier ordre qui pourrait permettre aux pays africains d'extraire 30 millions de personnes de la situation d'extrême pauvreté dans laquelle elles sont plongées. Ce marché africain pourrait également accroître le revenu de 68 millions de personnes vivant actuellement avec 5,50 dollars par jour.