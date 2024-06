Congo-Kinshasa: Eliminatoires Mondial 2026, Sébastien Desabre - « Le plus important était de gagner quelle que soit la forme ou le fond »

La 3ème et la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 a vécu pour les Léopards de la République Démocratique du Congo, qui ont encaissé 4 précieux points, un match nul à l'extérieur et une victoire à domicile. Si le match à l'extérieur contre les Lions de la Terranga du Sénégal a été bien abordé (1-1), par contre, celui de la maison contre le Togo a été mal négocié, caractérisé par beaucoup de déchets techniques. Le sélectionneur-manager des Léopards, Sébastien Desabre l'a reconnu tout en précisant que le plus important était de gagner quels que soient la forme et le fond.

«C'est la deuxième victoire à domicile sans prendre de buts, je suis satisfait des résultats. Le contenu a été ce que vous avez vu. Le plus important était de gagner quels que soientla forme et le fond. Il faut prendre cette victoire avec humilité, se reposer et penser à la suite. Forcément je suis satisfait du résultat et nous savons que nous devons faire le nécessaire à domicile. On aurait voulu être en sécurité en mettant ce deuxième but », a-t-il déclaré à la conférence de presse d'après match.

Le technicien s'est dit fier d'être le sélectionneur de cette équipe des Léopards avec l'unité qui caractérise l'ensemble de ses joueurs : « Vous avez des joueurs qui ont commencé, et ceux qui sont sur le banc les encouragent. Il y a une unité, une solidarité. C'est ce qu'on veut transmettre. On n'est pas facile à jouer parce qu'on a cette unité », a expliqué Sébastien Desabre.

%

Résumé du match

Contrairement à l'équipe qui a joué jeudi dernier à Dakar contre le Sénégal (1-1), Sébastien Desabre a porté quelques changement en gardant Dimitri Bertaud dans les perches, le duo Chancel Mbemba et Inoka Baka toujours dans l'axe central de la défense. Dans les latéraux, Joris Kayembe à gauche et Gédéon Kalulu à droite. Les deux ont pris respectivement les places de Arthur Masuaku et Alex Tuanzebe. Au milieu de terrain on a retrouvé Samuel Moutousamy, Gaël Kakuta, et Edo Kayembe, qui a pris la place de Charles Pickel. Et en attaque: Yoane Wissa, Mechack Elia et Samuel Essende.

Au coup d'envoi du match, les Togolais ont pris soin d'assiéger le camp congolais dans les 5 premières minutes, avant que Henock Inonga chipe la balle à Kevin Denkey, pour la donner à Edo Kayembe qui va ouvrir pour Yoane Wissa dans la profondeur. Ce dernier va réaliser une incursion du côté gauche avant de lancer un centre excentré du pied droit, qui va trouver Meschack Elia pour l'ouverture du score à la 6ème minute. Pour la suite, le Togo va continuer à pousser, mais il ne parviendra pas. La mi-temps est intervenue sur ce score en faveur des Léopards.

A la reprise, Desabre effectue un changement, Charles Pickel prend la place de Gaël Kakuta. Un peu plus tard, un double changement : Fiston Mayele prend la place de Samuel Essende et Théo Bongonda la place de Yoane Wissa. L'on joue la 62ème minute. L'équipe obtient un autre souffle, mais c'est toujours difficile de marquer un deuxième but face à une équipe joueuse du Togo. Le match va se terminer sur cette note. Sans être dominatrice, la République Démocratique du Congo a courtement battu le Togo 1-0, au Stade des Martyrs de la Pentecôte, dimanche 09 juin 2024, à Kinshasa, pour le compte de la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Dans l'ensemble du match, ce sont les Togolais qui ont beaucoup plus possédé la balle : 34 % pour la RDC et 66 % pour le Togo en 1ère période ; puis 48 % et 52 % à la 2ème période, pour une moyenne dans l'ensemble de match de 59 % pour les Togolais et 41 % pour les Congolais.

Peu importe c'est une victoire qui propulse les fauves congolais en bonne position pour cette longue campagne qui ira jusqu'à la 10ème journée. La RDC compte désormais 7 points, derrière le Sénégal 8 points, en attendant le match Soudan du Sud contre le Soudan. La prochaine journée, la 5ème, interviendra au mois de mars 2025.

Bertaud et ses arrêts décisifs

Si les Togolais n'ont pas marqué, c'est aussi grâce à Dimitry Bertaud, ce deuxième gardien des Léopards qui a montré de quoi il est capable en l'absence du titulaire Lionel Mpasi présentement en repos médical. Dimitry Bertaud a fait 6 arrêts décisifs dont 2 gros tirs de Marouf Tchakei, un ancien de V. Club qui connait bien ce stade des Martyrs et son public.

Il y a également Henock Inonga Baka qui est en train de s'imposer dans cette défense des Léopards. Très sollicité, Henock Inonga a touché 44 fois la balle gagnant 21 duels sur 25, soit 84% de réussite. Il a effectué 17 passes dont 12 réussies, et 5 ratées.

Ci-après, les matches et résultats de la 4ème journée

Dimanche - 09 juin 2024

-Sao Tomé et Principe - Libéria (Groupe H) 0-1

-Djibouti - Éthiopie (Groupe A) 1-1

-RD Congo - Togo (Groupe B) | 1-0

-Mauritanie - Sénégal (Groupe B) 0-1

-Namibie - Tunisie (Groupe H) 0-0

Lundi - 10 juin 2024

-Somalie - Botswana (Groupe G) 1-3

-Guinée équatoriale - Malawi (Groupe H) 1-0

-Guinée Bissau - Egypte (Groupe A) 1-1

-Bénin - Nigeria (Groupe C) 2-1

-Ouganda - Algérie (Groupe G) 1-2

-Guinée - Mozambique (Groupe G) | 19h00 | El Jadida, Maroc

-Ghana - République centrafricaine (Groupe I) | 19h00 | Kumasi, Ghana

-Burkina Faso - Sierra Leone (Groupe A) | 19h00 | Bamako, Mali

Mardi - 11 juin 2024

-Madagascar - Mali (Groupe I) | 13h00 | Johannesburg, Afrique du Sud

-Soudan du Sud - Soudan (Groupe B) | 13h00 | Juba, Soudan du Sud

-Maurice - Eswatini (Groupe G) | 13h00 | St. Pierre, Maurice

-Zambie - Tanzanie (Groupe E) | 13h00 | Ndola, Zambie

-Kenya - Côte d'Ivoire (Groupe F) | 13h00 | Lilongwe, Malawi

-Lesotho - Rwanda (Groupe C) | 16h00 | Durban, Afrique du Sud

-Cap-Vert - Libye (Groupe D) | 16h00 | Praia, Cap-Vert

-Afrique du Sud - Zimbabwe (Groupe C) | 16h00 | Bloemfontein, Afrique du Sud

-Congo - Maroc (Groupe E) | 16h00 | Kinshasa, RD Congo

-Tchad - Comores (Groupe I) | 16h00 | Oujda, Maroc

-Angola - Cameroun (Groupe D) | 19h00 | Luanda, Angola

-Gabon - Gambie (Groupe F) | 19h00 | Franceville, Gabon

-Seychelles - Burundi (Groupe F) | 19h00 | Berkane, Maroc.