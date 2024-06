Lors d'un événement de haut niveau qui s'est tenu le 07 juin 2024 sur le terrain Allemagne de la commune de Bandalungwa à Kinshasa, en présence de Monsieur François Claude KABULO, Ministre des Sports et Loisirs ;

Monsieur Patrick MUYAYA,

Ministre des Communications et Médias ;

Messieurs les Députés provinciaux de la Ville de Kinshasa ; Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Bandalungwa ; Madame la Directrice de la Fondation Liyolo ;

Monsieur l'Ambassadeur de France en RDC ;

Madame la Directrice Générale Adjointe d'Expertise France,

Monsieur le Directeur Régional de l'AFD,

Madame la directrice de l'AFD, et des représentants de Madame la Ministre du Genre, Famille et Enfant ;

Madame la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines ;

Monsieur le Gouverneur de la Ville de Kinshasa ;

Madame le Coordonnateur de la Cellule de Suivi des Projets et Programmes du Ministère des Finances ;

Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Lingwala ;

Monsieur le Bourgmestre de la Commune de N'Sele ;

Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Kimbanseke ;

Madame le Bourgmestre de la Commune de Limete ;

Monsieur le Directeur de l'Académie des Beaux-Arts, a été lancé le projet « Pour elles : Sport et Culture » qui vise la promotion, en République Démocratique du Congo, de la place des jeunes femmes dans les secteurs du sport et de la culture à travers l'accès à une pratique de loisir ou professionnelle. Cet événement de lancement a été organisé en marge de la visite de la Directrice Générale Adjointe d'Expertise France et du Directeur régional de l'AFD.

Ce projet mis en oeuvre par Expertise France (EF) pour une durée de 4 ans, en partenariat avec le Ministère des Sports et Loisirs, le Ministère de la Culture, Arts et Patrimoine et le Ministère du Genre, Famille et Enfant, sur financement de la France, via l'Agence Française de Développement, réhabilitera des terrains de sport de proximité inclusifs dans 4 communes de Kinshasa (Bandalungwa, Lingwala, Kimbanseke et N'Sele ) et un terrain pour une pratique partagée des sports collectifs dont la pratique du rugby pour et par les filles et les femmes. Pour sa composante culturelle, le projet rénovera des espaces de création dédiés aux jeunes femmes à l'Académie des Beaux-Arts et des oeuvres présentes dans l'espace public avec la Fondation Liyolo et le Musée national.

Le projet accompagnera, par ailleurs, le renforcement des acteurs et actrices de l'écosystème des terrains de proximité et des établissements réhabilités, au profit d'activités favorisant la pratique des jeunes filles. D'après les chiffres officiels de 2022, les femmes constituent 51% de la population de la RDC et les jeunes de moins de 24 ans représentent 60% de ses 100 millions d'habitants.

Ainsi, l'éducation des jeunes s'avère une priorité pour le développement du pays. En regard de leur impact sur la jeunesse en particulier, le sport et la culture sont des canaux idoines pour un tel objectif. Cependant, les activités sportives et culturelles qui favorisent la construction de la jeunesse, sont peu intégrées dans les curricula et un renforcement des infrastructures pour leur pratique est nécessaire.

Le lancement du projet « Pour elles : Sport et Culture » a été un moment public festif et fédérateur, ouvert au public, qui a permis de rassembler les différents acteurs du projet et de sensibiliser sur les valeurs que prône le projet : sport et culture pour tous et toutes, sport de proximité, le sport et la culture comme vecteurs de lien social, de réduction des inégalités, d'autonomisation et d'émancipation en faveur des femmes et jeunes filles. Ainsi, l'événement a été un moment de communication des objectifs du projet auprès et au plus près des bénéficiaires potentiels et des partenaires, avant le début des travaux et des activités dans les différentes communes et établissements.