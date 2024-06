Vendredi 7 juin 2024, au niveau de Bel Campus, situé dans la commune de Lemba, l'Agence Nationale pour la promotion des investissements (ANAPI) et l'Université Technique Bel Campus ont organisé un atelier de sensibilisation sur les réformes du climat des affaires à l'attention du monde Scientifique, Académique et Administratif.

L'ANAPI est un Etablissement public à caractère technique, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion. Elle est l'organe Conseil du Gouvernement Central et des Gouvernements provinciaux en matière de la promotion du climat des affaires, placée sous la tutelle de Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre ayant le plan dans ses attributions.

Cet atelier de sensibilisation sur les réformes du climat des affaires se fonde sur l'amélioration de l'environnement des affaires et son rôle de s'occuper de chaque citoyen congolais et surtout des intellectuels qui sont en milieu scientifique et universitaire. En organisant cet atelier, l'objectif principal est de faire de la République Démocratique du Congo, l'une des meilleures destinations des investissements au coeur de l'Afrique et de lui doter d'une base de productivité.

Lors de son intervention dans cet important atelier, Bruno-Joseph Tshibangu Kabaji, Directeur Général Adjoint de l'ANAPI, a dévoilé les outils promotionnels importants qui seront désormais mis à la disposition des investisseurs du secteur de l'énergie, sous-secteur électricité. « En parlant du code d'investissement, on ne prévoyait pas vraiment le secteur scientifique comme cible d'investissement. Aujourd'hui, nous voudrions que cela soit inséré dans le monde scientifique qui renferme les diplômés universitaires et les créateurs d'emplois de demain. Telle est la raison de notre présence en ce jour pour sensibiliser le corps académique et administratif ».

Prenant la parole à son tour, le Recteur de cette université, Monsieur Jacques Sabiti, a manifesté sa reconnaissance à l'ANAPI. «La présence de l'ANAPI dans notre institution est une joie pour moi, car celle-ci a permis aux étudiants d'apprendre comment ils peuvent créer des micros entreprises, car ces derniers dépendent de leurs parents durant toute la période des études et ne vont pas continuer à y dépendre éternellement », a-t-il relevé. Il a renchéri en voulant tenter d'arracher une date à l'Anapi pour une nouvelle conférence beaucoup plus enrichissante.

Plusieurs questions et réponses ont été au menues de la clôture de cet atelier, et cela a fini par la remise des primes liées aux multiples accords des investissements. Cette prime a été remise au Recteur de l'Université, au doyen de la Faculté et aux différents membres du comité des gestions de l'Université.