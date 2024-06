Congo-Kinshasa: Me Jean-Charles Okonda et Joseph Enenge rendent hommage au Dr Tsheke Nkoy Cosmas

Une année après le décès du Dr Tsheke Nkoy Cosmas, le 6 juin 2023 à Montréal au Canada, Me Jean-Charles Okonda et Joseph Enenge lui rendent hommage. Ils ont commencé par rappeler que l'illustre disparu est né le 15 Juin 1950, dans le secteur de Ngandu, groupement Dingondo, territoire de Katako-Kombe. C'est vers 19 heures de cette année 2023 qu'ils avaient appris la triste nouvelle de la mort de «notre père» Dr Tsheke Nkoy Cosmas, a indiqué Me Okonda. Ce dernier, fils de Feu Etakama Lopala et fils adoptif de Dr Tsheke parle d'un grand homme qui n'a ménagé aucun effort pour l'intérêt des autres, à commencer par son pays avant d'évoquer sa communauté, sa famille, ses amis et connaissances.

Dr Tsheke a brigué différentes fonctions. Médecin chef de Zone à Lodja, Dg au PNCR, Médecin inspecteur de la Ville-province de Kinshasa, ancien Ministre de Santé au Sankuru et SG au Ministère des affaires sociales jusqu'à sa mort, il a été au service des siens.

Père de 7 enfants dont 3 filles et 4 garçons, Dr Tsheke Nkoy restera irremplaçable. Le monde a perdu un monument vivant dans le domaine de la santé publique. Me Jean-Charles Okonda et Joseph Enenge reconnaissent, pour ce faire, que la vie n'est qu'une apparence trompeuse, mais en tant que chrétiens, ils restent convaincus que Papa Cosmas n'est pas mort, paraphrasant ainsi le penseur Birago Diop qui a dit que les morts ne sont jamais partis, ils sont avec à nous.

Dr Tsheke physiquement n'est plus mais, dans l'esprit et dans ses oeuvres, il est là. Toujours attaché à sa communauté de Bahamba qu'il avait chéri, il n'avait ménagé aucun effort pour son développement.