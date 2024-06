Congo-Brazzaville: Assemblée locale - Axel Ndinga Makanda face à la population du quartier « Volonté populaire »

Le conseiller départemental et municipal de Brazzaville, Axel Wilfried Ndinga Makanda, est allé remercier le 8 juin les habitants du quartier 609 « Volonté populaire », dans le 6e arrondissement, Talangaï, pour avoir fait de lui élu local avant de leur rendre compte des conclusions des dernières sessions.

Accompagné de quelques conseillers de Brazzaville et des douze autres candidats ayant constitué sa liste d'indépendants aux élections locales de 2022, l'élu local a rappelé aux habitants du quartier 609 que la tâche n'est pas facile pour lui. Résumant les activités menées au niveau du Conseil départemental et municipal, il a rappelé les missions d'un élu local avant de parler de la convention cadre signée entre la mairie de Brazzaville et les universités Marien-Ngouabi et Denis-Sassou- N'Guesso de Kintelé sur l'octroi des stages gratuits aux étudiants en génie civil. Axel Wilfried Ndinga-Makanda a aussi évoqué les délibérations portant protection du secteur informel ; lutte contre les nuisances sonores et les épaves des véhicules abandonnées sur la voie publique ; ainsi que la réglementation du transport sur les taxis-motos.

Les préoccupations de la population ont porté, entre autres, sur l'érosion qui a déjà emporté une bonne partie de l'école Volonté populaire, les voies d'accès au quartier, les problèmes d'eau et d'électricité dans une zone en proie à l'insécurité grandissante. « La mairie aussi ayant traité le problème de la mobilité à travers les motos, il était important pour nous de venir ici et leur expliquer un peu toutes les délibérations qui ont été prises au niveau du Conseil départemental et municipal de Brazzaville dont celle relative au transport par taxi-moto », a justifié Axel Wilfried Ndinga-Makanda.

%

Sans faire de promesse, le jeune élu pense que le Conseil départemental devrait travailler en étroite collaboration avec le gouvernement, surtout en ce qui concerne la décentralisation. C'est ainsi qu'il s'est félicité du fait que l'exécutif a enclenché le processus de décentralisation qu'il souhaite plus effectif parce que cela donnera de pleins pouvoirs aux conseils départementaux pour régler beaucoup de problèmes. Il a, par ailleurs, promis de transmettre les doléances des habitants de « Volonté populaire » aux sénateurs pendant les descentes parlementaires afin que ces derniers interpellent le gouvernement.

S'agissant de la délinquance juvénile, Axel Wilfried Ndinga Makanda a appelé les jeunes à ne pas se livrer aux actes de vandalisme, car le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour l'ouverture des centres de réinsertion et de rééducation à travers le pays. Ce qui leur permettrait de bénéficier des formations qualifiantes dans plusieurs domaines. Il a enfin annoncé la poursuite de cette série de descentes dans les autres quartiers de Talangaï afin de témoigner de sa reconnaissance à ces habitants qui l'ont élu au Conseil départemental et municipal.