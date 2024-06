Madagascar: Football Féminin - New York - Ny Anjara Rafali signe cinq buts avec WIFC

Bilan positif. Pour sa première saison avec le Williamsburg International FC (WIFC), Ny Anjara Rafalimanana compte treize titularisations sur les quatorze journées de la New York Metropolitan Women's Soccer League (NYMWSL).

Nya Rafali, fondatrice de l'école de football féminin Yfomac Initiatives à Madagascar, a inscrit cinq buts sur les quinze marqués par son équipe durant la saison. Dès la deuxième journée, elle a ouvert son compteur en marquant contre Borgetto, contribuant à une victoire serrée (4-3). Sa capacité à influencer le jeu s'est de nouveau illustrée, pendant la quatrième journée, par un but crucial contre Manhattan Kickers. Ce qui a permis à son équipe de s'imposer (2-0).

Après la trêve hivernale, elle a continué sur sa lancée, trouvant les filets contre Skulltown FC (4-1). Elle a, par la suite, marqué contre Queens FC, dans un match disputé qui s'est soldé par un nul (2-2). Son cinquième et dernier but de la saison a été inscrit contre Beyond FC Lime, ouvrant le score dans une victoire nette (3-0).

Williamsburg International FC termine à la quatrième place du classement final de la Ligue. Son club a accumulé 22 points, se positionnant derrière Borgetto (37 points) en position de leader, suivi de DKHS-CPR (30 points) et Manhattan Kickers (25 points). Huit équipes disputent le championnat.

Pour une première saison au WIFC, Nya Rafali a démontré une intégration réussie et une excellente performance, contribuant de manière significative aux succès de son équipe. Sa capacité à marquer lors des moments clés et à maintenir son niveau de jeu tout au long de la saison, est un témoignage de son talent et de son dévouement au football féminin.