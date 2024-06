Madagascar: Ampanihy - Un délégué accusé de viol incestueux

Accusé de viols avec des comportements incestueux avec sa propre fille durant des années, un fonctionnaire connu d'Ampanihy est finalement placé en mandat de dépôt.

La jeune fille, âgée aujourd'hui de dix-huit ans, a été victime de viols de son propre père pendant six ans mais n'a jamais pu le dénoncer, sa mère n'étant plus mariée avec son père depuis des années. En octobre 2023, la jeune fille a demandé à son père de l'envoyer à l'université de Fianarantsoa, mais celui-ci a refusé en avançant des raisons financières.

La jeune fille décide alors que si elle ne part pas à Fianarantsoa, elle le dénoncerait pour abus sexuel et inceste. La jeune fille porte plainte et le divulgue aux autorités. Le délégué est mis en prison à Ampanihy pour son crime envers sa fille. L'homme adopte une nouvelle stratégie en faisant circuler dans la ville que sa fille et sa mère sont « des pratiquantes d'Ambalavelona », des lanceuses de mauvais sort qui font tomber des personnes dans le coma sans raison. La mère et la fille ont frôlé la justice populaire, accusées de « sorcières » dans la ville. Les deux femmes se retrouvent en prison, deux semaines après que le père de famille soit mis derrière les barreaux.

Les familles déplacent monts et vallées pour faire sortir les deux femmes de prison, car pour elles, les deux femmes sont accusées à tort. Il a fallu l'intervention d'une parlementaire qui est allée jusqu'au ministère de la Justice et autres entités en haut lieu pour considérer le cas des deux femmes. Ces dernières sont finalement libérées et le père abuseur attend son procès dans la prison d'Ampanihy depuis deux mois.