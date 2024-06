Ile Maurice: Les parents de Jahmelia, six mois, réclament justice pour sa mort

Cela faisait des années qu'ils rêvaient d'elle et, à sa naissance, ils s'étaient promis de faire tout leur possible pour lui donner le meilleur avenir possible.

Leur petite Jahmelia, six mois, est pourtant morte asphyxiée, vendredi dernier, par le contenu de son estomac, selon le rapport d'autopsie. La directrice de la crèche et l'employée qui s'occupait du bébé, 42 ans et 30 ans, ont été arrêtées durant le week-end. Elles ont comparu devant la Bail and Remand Court sous une accusation d'homicide involontaire et ont obtenu la libération provisoire.

La vie de Rachel et Sébastien, les parents du bébé, ne sera plus la même. Ils avaient tant de projets pour leur petite «perle» mais leur vie a basculé vendredi. Ce jour-là, Rachel, 33 ans, a quitté sa maison vers 7 h 30 pour déposer sa petite en parfaite santé à la crèche Kids World Nursery, située à quelques mètres de son domicile.

Cela faisait un peu plus de deux mois que Jahmelia allait à la crèche afin que Rachel puisse travailler. En arrivant sur place, elle a déposé sa fille avec la directrice. Cette dernière lui aurait demandé si la petite avait déjà pris son biberon, ce à quoi Rachel a répondu par la négative, en lui remettant le biberon de lait de la petite. Elle a embrassé sa fille avant de se rendre dans une école du village où elle travaille.

Vers 13 h 45, alors qu'elle était en classe avec ses élèves, elle a entendu des cris : «Baba pe toufe, baba pe toufe.» Elle ne comprenait pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'elle entende son nom : «Rachel, degaze!»

Rachel et sa fille.

Elle s'est précipitée pour savoir de quoi il en retournait et a constaté la présence de la directrice de Kids World Nursery et d'une employée lui demandant de monter en voiture avec elles. En rentrant dans le véhicule, elle a constaté que sa petite ne réagissait plus et avait les yeux fermés.

«J'ai commencé à pleurer, j'ai attrapé la main de mon enfant et j'ai réalisé qu'elle n'était plus parmi nous. La nounou soufflait dans sa bouche, la directrice me demandait d'arrêter de paniquer et me disait que tout irait bien, que mon enfant allait s'en sortir. Mais elle n'avait pas de pouls», raconte la jeune maman en pleurs.

Arrivées à l'hôpital SSRN, Pamplemousses, elles ont emmené la petite Jahmelia aux urgences. Sur place, un médecin a expliqué qu'il n'y avait plus de battements de coeur mais qu'il essaierait de la réanimer. «Au bout de 45 minutes, il est ressorti pour nous dire que c'était fini, que ma fille était morte.» Ces mots ont anéanti Rachel, qui s'est rendue au poste de police pour signaler le cas afin qu'une autopsie puisse être pratiquée. Le rapport a révélé que la petite est morte asphyxiée par le contenu de son estomac.

Sébastien et Rachel, qui ont enterré leur petite, sont meurtris. Ils souhaitent que justice soit rendue pour sa mort. «Nous ne voulons pas qu'aucune autre mère passe par cette épreuve», se lamente Rachel.