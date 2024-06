Madagascar: Toliara - Peu d'engouement pour le nettoyage des plages

Deux journées spéciales ont été célébrées la semaine dernière à Toliara : la Journée de l'Océan et le « Beach clean up Day ». Les actions ne vont pas plus loin que les discours.

Des efforts à faire. Les concepts de la santé de l'Océan et de l'assainissement ont été développés durant une semaine. Les discours et les messages de sensibilisation ont résonné durant les manifestations, mais les réponses semblent peu réactives. Samedi dernier, les forces vives, les associations et ONG se sont mobilisées pour la journée du nettoyage de plages ou « Beach clean up Day ».

Une soixantaine de personnes se sont déplacées au stationnement de pirogues à Mahavatse, et pour sensibiliser, et pour nettoyer. L'endroit devient un centre d'intérêt des discours et d'activités de diverses associations, journée mondiale ou pas, en raison du flux de personnes en circulation vu que c'est le point de départ et aussi d'arrivée des voyageurs en provenance du littoral Sud. Le stationnement de pirogues devient malheureusement des toilettes à ciel ouvert.

Des blocs sanitaires ont été installés par le projet Pôle intégré de croissance (Pic) depuis août 2023 mais ne sont pas encore ouverts « officiellement ». Aussi, à toute heure de la journée et de la nuit, des centaines de personnes font-elles leurs besoins sur les plages et dans la mer.

Santé des océans

Le « Beach clean up Day» a été initié par le conseil communal de la Jeunesse de Toliara et l'association Diversity, et a vu la participation de plusieurs organisations. « Il n'y a pas de grande mobilisation des riverains et des habitants malgré les sensibilisations organisées depuis des jours pour ce jour de nettoyage. Ce sont les activistes comme nous qui viennent comme chaque année », regrette Olivia Fanirintsoa, jeune animatrice du conseil communal de la Jeunesse. Les riverains semblent ne pas porter un grand intérêt à la propreté de l'endroit depuis le port de Toliara à Mahavatse, jusqu'au jardin de la mer en passant par les hôtels qui y longent.

En corrélation avec cette activité de nettoyage, la Journée mondiale de l'Océan a été également marquée le 8 juin par la mise en avant de la santé des océans qui est menacée par la pollution marine et les déchets plastiques. L'association Fishes Banking, entre autres, a organisé des sessions d'éducation et de sensibilisation environnementale en mettant en lumière les dangers des déchets plastiques.

42 kg de déchets ont été amassés par les activistes en 35 minutes sur la plage d'Amboaboky, à 30 km au nord de Toliara. Des poubelles spécifiques pour déchets plastiques ont été entreposées ainsi qu'une pépinière de corail pour la restauration récifale dans la baie de Ranobe. Il est constaté toutefois que les plages partant de Toliara jusqu'à Ambolomailaka restent sous le poids de la défécation à l'air libre. Des pistes d'amélioration seront sûrement apportées par les acteurs de la protection de l'environnement à la célébration de la Journée mondiale de l'Environnement le 15 juin prochain, à Toliara.