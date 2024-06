Madagascar: Spectacle - Trente titres de Dadah Rabel réinterprétés

Le spectacle "Embona sy Hanina", en hommage au 70e anniversaire de Dadah Rabel, se tiendra le 29 juin au PK00 Soarano. Des artistes y interpréteront ses titres emblématiques.

Une immersion dans les titres nostalgiques de Dadah Rabel. La célébration du 70e anniversaire de l'illustre artiste Andrianabela Rakotobe, alias Dadah Rabel du groupe Mahaleo, décédé en 2019, sera marquée par un spectacle intitulé «Embona sy Hanina». Cet événement se déroulera le 29 juin au PK00 Soarano, à partir de 16 heures. Une pléiade d'artistes talentueux dont Benny, Mahery, Farakely, Ony Rakotomalala, Tolotra Rakotonirina, Hery Herinjatovo, le Mahaleo Taranaka, et bien d'autres surprises, interpréteront les titres emblématiques de Dadah Rabel, rendant hommage à son héritage musical incomparable.

«Ce spectacle a pour objectif de célébrer ensemble son anniversaire et de raviver les souvenirs à travers les titres bien connus écrits par Dadah Rabel. Nous sommes actuellement en phase de préparation pour les répétitions. Les artistes interpréteront plus de trente de ses chansons emblématiques», souligne Mandresy Andriamampandry, l'organisateur de l'événement orchestré par Baobab ProG et l'association Dadah R'Abel Legacy.

Artiste légendaire

Parmi les chansons les plus connues de Dadah Rabel, on peut citer «Gema», «Ianao zanako», et «Zanako vavy». Il a également collaboré avec d'autres artistes, comme Inah, sur des chansons telles que «Tsara Tsodrano» et «Andriamanitra Avo». «Dadah Rabel, né le 21 juin 1954 à Antsirabe, était un chanteur, auteur-compositeur et médecin malgache, membre fondateur du groupe légendaire Mahaleo.

Célèbre pour ses textes d'amour et ses chansons engagées, il a inspiré et donné de l'espoir à deux générations. Sa carrière musicale a débuté au sein de Mahaleo, formé en 1972 lors d'un mouvement populaire, avec des membres tels que Dama, Bekoto, Fafah, Nono, Charles et Raoul. Parallèlement à sa musique, Dadah Rabel exerçait comme chirurgien à l'hôpital universitaire d'Antananarivo et à l'hôpital d'Antsirabe.

Il s'est également distingué par son engagement contre la corruption dans le secteur hospitalier», confirme l'organisateur. Sa disparition le 4 novembre 2019 a laissé un grand vide dans le paysage musical malgache, et un hommage national lui a été rendu au Palais des Sports Mahamasina.

Dadah Rabel laisse derrière lui un héritage musical significatif, ayant influencé de nombreux artistes et personnalités publiques. Le spectacle «Embona sy Hanina» sera une occasion unique de revivre les moments forts de sa carrière et de célébrer son inestimable contribution à la musique. Cette soirée émouvante promet de raviver les souvenirs et les mélodies qui ont marqué l'histoire de la musique malgache.